A quanto pare, lo storico tg satirico di Mediaset – Striscia la notizia – non sta riscuotendo il successo sperato. Ecco perché.

Striscia la Notizia va in onda ormai dal 1988 e, stagione dopo stagione, ha sempre conquistato numeri enormi per quanto riguarda lo share. Eppure, quest’anno, sembra che qualcosa sia andato storto. E’ anche vero che i telespettatori possono risultare annoiati dalle dinamiche che si ripetono anno dopo anno, mese dopo mese, ma ciò che conquistava veramente il pubblico a casa era la dinamicità e la spigliatezza dei conduttori.

Tutti si ricordano l’iconico feeling che aleggiava negli studi di Striscia all’epoca di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ed è proprio quel brio che – forse – manca ai conduttori di oggi. La coppia formata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada ha poco a che fare con i loro predecessori. I due, all’apparenza e nella realtà, non hanno praticamente niente in comune: da una parte vediamo un’affermata e talentuosa attrice, sensibile, diplomatica e professionale; dall’altra un comico, sveglio sicuramente, senza peli sulla lingua e sicuramente poco affine alla sua compagna di viaggio. Insomma, la coppia corrente dei conduttori di Striscia la Notizia non funziona!

LEGGI ANCHE —> Vanessa Incontrada pizzo nero e trasparenze: come si è presentata a Striscia La Notizia

Antonio Ricci punta al cambio di conduttori?

Il numero di telespettatori che Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono riusciti a portarsi a casa si aggira intorno ai 3,6 milioni, niente a che vedere con i 6/7 milioni di qualche anno fa. Sicuramente stiamo vivendo un momento particolare, un’epoca in cui i telespettatori hanno bisogno di novità, brio e allegria e probabilmente Siani e Incontrada non sono i più adatti per dare al pubblico quello che vuole.

LEGGI ANCHE —> Striscia: Giulia e Talisa, le nuove veline, tutto su di loro!

Striscia la Notizia comincia a risentire degli anni che passano e più si va avanti con le puntate, più i telespettatori risultano stufi di vedere sempre le stesse identiche cose. Antonio Ricci quindi, sta cercando di correre ai ripari: sembra che stia puntando a due nuovi conduttori.

LEGGI ANCHE —> Striscia la notizia contro Boldi: Volano parole pesanti

A quanto pare, l’autore del programma ha dato ad Antonio Friscia e Roberto Lipari l’arduo compito di riportare Striscia la Notizia ai successi degli esordi. I due conduttori potrebbero approdare a breve degli studi Mediaset per ristabilire l’ordine, attirare il pubblico con l’incredibile simpatia e recuperare in questo modo lo share perso negli ultimi mesi. Riusciranno in questa missione? Staremo a vedere.