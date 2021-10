Love is in the air shock: Alexander è incredibilmente vivo!

Vediamo insieme che cosa ci attende per la giornata di oggi nella nostra amatissima soap opera turca, Love is in the air.

Un programma che va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 e da mesi riesce a tenere incollati al piccolo schermo numerosi telespettatori.

Stiamo parlando di un’altra soap opera, che arriva sempre dalla Turchia, come Daydremers, che sta facendo innamorare tutti.

Ma vediamo insieme che cosa possiamo vedere nell’appuntamento odierno del 28 ottobre, dove sembra esserci un’incredibile ritorno.

Love is in the Air: Alexander ritorna?

Iniziamo con il dire che le due amiche nemiche, Aydan e Ayfer sono assolutamente convinte di aver ucciso il bel cuoco italiano, Alexander.

Ma in realtà non è assolutamente così, l’uomo ha fatto tutto alle loro spalle con l’aiuto di Metin.

E lo stesso sta minacciando da giorni Aydan di dire tutto, perchè lui sa cosa è successo, se lei non si confessa alla Polizia.

Però quando sono sulle tracce del cuoco, Aydan riceve una telefonata da Metin che la sconvolge totalmente.

Ferit, nel mentre, viene a sapere che Ceren non sta andando a nessuna delle visite con il terapista, cosa che invece aveva giurato.

Per quanto riguarda Serkan, invece ha deciso di mettere alla sbarra Deniz perchè è assolutamente convinto che con la bella Eda non c’è nessuna relazione vera.

I due, ovviamente non conoscendo cosa ha in mente Serkan, partecipano al piano messo in atto dall’imprenditore, che inizia a fare domande scottanti.

In un primo momento, Deniz ed Eda sembra che se la cavino in modo egregio, tanto che possono sembrare anche una coppia, ma quando iniziano le domande intime, ovviamente si capisce che non è così.

Per fortuna, proprio in questo momento di imbarazzo arriva Melo che riesce a salvare la situazione per tutti.

In una nuova coppia si sta creando un rapporto speciale, ovvero tra Layla e Erdam, mentre Melo ha aiutato in modo sfacciato Eda e Deniz.

Erdam decide quindi di interrogare Melo, e proprio in quel momento scoprono Engin e Handan insieme in quelli che sembrano atteggiamenti anche troppo stretti, Piril quindi è stata tradita o lo sarà a breve?

Lo scopriremo solamente con le prossime puntate in onda sempre alle 16.45 circa su Canale 5.