Elisabetta Gregoraci incanta tutti ogni volta che si mostra e, questa volta, al centro dell’attenzione ci finiscono le sue lunghissime gambe.

Da qualsiasi angolazione la si veda, la Gregoraci è sempre bellissima. A 41 anni pare abbia raggiunto una maturità tale da renderla ancora più bella, come si vede scatto dopo scatto.

La partecipazione al Grande Fratello Vip le ha dato inoltre un nuovo slancio e, nonostante il flirt con Pierpaolo Petrelli non si sia concluso nel migliore dei modi, Elisabetta ha mostrato ancora una volta un fascino irresistibile.

Impegnata più che mai come testimonial di vari marchi di moda e seguitissima su Instagram, la Gregoraci offre ora con il nuovo scatto uno sguardo sulle sue lunghissime gambe.

Elisabetta Gregoraci, il vestito corto scopre le lunghissime gambe

Non è di certo la prima volta che la Gregoraci sfoggia il suo corpo scolpito su Instagram; ormai, i suoi quasi 2 milioni di follower si sono abituati a vedere la showgirl e conduttrice calabrese in tutta la sua sensualità.

Questa volta, Elisabetta si è fatta immortalare in aereo (che ha tutta l’aria di essere privato) con in mano uno sgargiante bouquet di fiori gialli e arancioni; le tinte calde dominano l’intera foto, non soltanto grazie ai fiori ma anche grazie al vestito della Gregoraci.

La conduttrice indossa infatti un pomposo vestito con le mani lunghe, ma che risulta essere troppo corto e parecchio scosciato; le lunghissime gambe di Elisabetta, alta 176 cm, risaltano in primo piano nello scatto, così come si intravedono gli stivali ai piedi.

“Ovunque tu vada, vacci con tutto il tuo cuore” scrive la conduttrice, citando Confucio, nella didascalia della foto; le motivazioni per questo viaggio ci sono tutti, ma i fan sono rimasti totalmente rapiti dal suo corpo e dal suo sorriso.

Tantissimi i like alla foto, mentre tra i commenti spicca quello della sorella Marzia, che sostiene sempre Elisabetta; bellissima come lei, le assomiglia molto guardando le foto sul suo profilo.

Recentemente, come abbiamo visto, Elisabetta è stata protagonista su Canale 5 come co-conduttrice di Scherzi a parte; tra qualche mese invece, la vedrei passare in Rai, nello specifico su Rai 2, per condurre il nuovo varietà Double song, insieme a Pino Insegno, Gabriele Cirilli e Valeria Graci.

Più bella che mai, mentre continua ad ammaliare i suoi fan su Instagram, la Gregoraci si sta riprendendo anche la tv; e chissà che, dopo la fine della lunga storia con Briatore, non possa presto ritrovare anche un amore importante.