Elisabetta Canalis mostra tutto il suo splendore da modella, con un vestito trasparente che è davvero scollatissimo: l’ex-velina da urlo.

Elisabetta Canalis non si ferma più. L’ex-velina di Striscia la Notizia è tornata alla ribalta, ricordando a tutti del perché in tantissimi, sin dai suoi esordi, l’hanno eletta a donna più bella d’Italia.

Lontana negli Stati Uniti (insieme al marito Brian Perri e alla figlia) la Canalis si era allontanata dal mondo dello spettacolo del nostro paese, ma ora grazie a Vite da copertina – Tutta la verità su…per TV8 ha ottenuto una nuova conduzione e l’attenzione di tutti.

Anche senza le telecamere puntate addosso però, Eli ha continuato ad incantare tutti mostrandosi splendida su Instagram; il suo corpo mozzafiato fa ancora sognare tutti quanti, per una sensualità che non smette di passare di moda, come dimostra la nuova foto.

Elisabetta Canalis, il vestito trasparente è scollatissimo ed enfatizza il corpo marmoreo

La showgirl e conduttrice sarda, sin dai tempi in cui ballava sul bancone di Striscia la Notizia, ha conquistato il pubblico con una bellezza mediterranea, con un corpo da urlo che più volte ha anche mostrato in calendari sensuali.

Adesso, grazie ad Instagram, tutti i fan di Eli possono ammirare qualsiasi foto lei decida di postare, e la Canalis di certo non è una che si nasconde; già questa estate, ha pubblicato diversi scatti in bikini o, addirittura, senza veli.

Questa volta, la conduttrice ha deciso di postare una serie di foto realizzare per la rivista Grazia, che come al solito non fanno che mostrare tutta la bellezza della mora di Sassari.

La foto che più colpisce è sicuramente quella che ritrae Eli, su un gommone nel bel mezzo del lago di Como, con un pomposissimo vestito verde trasparente; in piedi, l’ingombrante abito offre una trasparenza sulle gambe della conduttrice, mentre la scollatura lascia ampissimo respiro al suo florido décollété.

Leggi anche –> Dayane Mello: ecco la verità di cosa è successo quando è morto il fratello

Tantissimi i mi piace al post, così come i commenti dei tanti che apprezzano la sua bellezza; spiccano i complimenti di Sabrina Salerno, un’altra che in quanto a sensualità ne sa qualcosa. “MERAVIGLIA” scrive in maiuscolo la cantante, così come Cristina D’Avena giudica la Canalis “Stupenda”.

Leggi anche –> Loredana Lecciso: sta perdendo i chili che aveva accumulato, eccola!

In molti sperano che il programma di TV8 sia soltanto l’inizio, e che Eli possa tornare protagonista a tutto tondo del nostro mondo dello spettacolo; nel frattempo, tutti incantanti e pazzi di lei.