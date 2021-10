Sara Croce lascia tutti senza fiato, l’intimo sembra davvero non esserci sotto il vestito: lucciante, la showgirl è da urlo.

La Croce è in continua ascesa e non ha nessuna intenzione di fermarsi, aumentando e di tanto il suo tasso di sensualità. Modella già dalla tenera età di 16 anni, Sara ha preso parte a Miss Italia nel 2017, non vincendo ma stupendo comunque tutti con la sua bellezza.

Viso angelico e corpo scolpito (slanciato dai 179 cm d’altezza), la classe ’98 è da sempre dedita al fitness e i risultati sono tutti visibili; showgirl protagonista grazie a Mediaset, Sara è seguitissima sui social dove non smette di mostrare tutta la sua bellezza.

Il nuovo scatto pone un interrogativo a tutti i fan, che pur non sapendo rispondersi con certezza rimangono estasiati da tutta la sensualità della modella di Garlasco.

Sara Croce con un abito sfavillante, ma l’intimo quasi sicuramente non c’è

Proprio grazie alla sua attività da modella, nonché la partecipazione a Miss Italia, la Croce si è fatta notare dall’agenzia che si occupa dei casting Mediaset (in cui lavora tra l’altro Sonia Bruganelli) e, così, arriva sul piccolo schermo nelle vesti di Madre Natura nell’ottava edizione di Ciao Darwin .

Nel popolare programma di Bonolis, con bikini aderenti e trasparenti, abbiamo più che apprezzato tutte le forse della showgirl, da far girare la testa a chiunque. Oltre che in tv, Sara ha modo di farsi notare però anche su Instagram, dove posta spesso foto che la ritraggono bellissima e sensuale.

Questa volta, la Croce non indossa un costume, ma uno sfavillante abito lungo argentato pieno di paillette; girata di schiena, la showgirl offre ai suoi follower una vista mozzafiato, scatenando un interrogativo bollente.

Il vestito non soltanto lascia scoperta la schiena di Sara, velata dai lunghi capelli biondi, ma offre anche un vedo non-vedo sul suo lato B marmoreo; in molti hanno cominciato a chiedersi se la showgirl, per la foto, abbia o meno indossato l’intimo e l’impressione è proprio che non ci sia nulla, oltre il vestito, a coprirla.

La stessa didascalia della foto mostra l’emoticon della scimmietta con le mani davanti alla bocca, segno che, evidentemente, lo scatto un segreto lo porta davvero; il focus è comunque tutto sul corpo pazzesco della Croce, che come al solito fa il pieno di like.

Tantissimi i like, così come diversi sono i commenti, uno dei quali richiama addirittura a un vecchio detto popolare di Confucio, adattato per l’occasione…sembrano davvero tutti pazzi d’amore per Sara.

La showgirl, dal canto suo, è prontissima ad essere di nuovo protagonista su Canale 5 con la nuova edizione di Avanti un altro!; dopo essere stata sostituita per il 2020 da Caroline Donzella, dallo scorso marzo è infatti tornata nel ruolo di Bonas e proprio in questo periodo è impegnata con le riprese delle nuove puntate, che vedranno anche protagonisti Ilona Staller e Clayton Norcross (il primo Thorne di Beautiful.