Sabrina Salerno super sensuale in costume da bagno: il bikini riesce davvero a contenere tutto il suo prosperoso décollété?

La stagione estiva è ormai purtroppo finita da tempo, ma le vip più note del nostro mondo dello spettacolo sembrano aver ancora qualcosa da dire, e foto da mostrare ai loro fan.

Tra queste, nemmeno a dirlo, Sabrina Salerno: la cantante ha avuto un’ascesa senza precedenti in quest’anno, tanto da essere seguita su Instagram da più di un milione di follower. Attualmente, è impegnata come concorrente a Ballando con le stelle (in coppia col professionista Samuel Peron) e ha tutta l’intenzione di voler stupire ancora.

Bellissima come non mai, a 53 anni incanta ancora e spicca non soltanto per sensualità, ma per un corpo che oltre a essere giunonico è anche tonico; il bikini contiene davvero il suo prosperoso décollété?

Sabrina Salerno, il bikini non tiene il décollété: esplosivo

Sin dagli anni ’80, la Salerno non soltanto ha fatto ballare il pubblico, ma lo ha fatto anche sognare grazie alle sue curve da capogiro; le sue performance sul palco sono state apprezzate in tutto il mondo e Sabrina è diventata una delle cantanti italiane di maggior successo, e con più dischi venduti all’attivo.

A distanza di anni, la Salerno è sempre esplosiva e, grazie a Instagram, può mostrarsi con costanza a tutti i suoi follower; il nuovo scatto questa volta ci riporta all’estate, ai momenti di caldo e relax in spiaggia o in piscina.

Nella nuova foto, Sabrina è ritratta proprio in piscina, nella suggestiva location di di Villa Condulmer nella provincia di Treviso; la Salerno, immersa nell’acqua, indossa un bikini bianco che ci appare però striminzito, che a fatica contiene l’abbondante décollété della cantante.

Baciata dal sole, Sabrina mette in primo piano tutta la sua prosperità, spingendo tutti i suoi follower allo zoom; “C’era una volta…” recita la didascalia, in ricordo dei tempi estivi. Quando posta la Salerno però, l’atmosfera è sempre bollente, anche se la temperatura fuori è magari al di sotto dello zero.

Tantissimi i like alla foto, così come i commenti; Monica Leofreddi commenta con un romano “Daje sei la mejo” con tanto di emoticon con braccio e cuore, mentre Elisa D’Ospina con un “ciaone” con emoticon della fiamma.

Il conto alla rovescia per la prossima estate era già iniziato ma ora, se mai ce ne fosse bisogno, pare ci sia un motivo in più per attendere con ansia i prossimi mesi di caldo.