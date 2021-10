Sabrina Salerno, il giacchetto non riesce a contenere le sue giunoniche forme: più esplosiva di così non si può.

Sabrina Salerno come un uragano incontenibile, ormai lo abbiamo capito. Il simbolo dell’italo dance anni ’80, nell’ultimo periodo, non soltanto si è ripresa tutti i suoi vecchi fan, ma ha conquistato col suo fascino anche le nuove generazioni.

A 53 anni e con un naso messo a nuovo, la showgirl e cantante genovese si è candidata di diritto a diventare (nuovamente) un’icona sexy, in una competizione a distanza sui social con modelle, conduttrici e influencer di molto più giovani di lei.

Proprio su Instagram, la Salerno è seguitissima e non smette di deliziare tutti i suoi follower con scatti al cardiopalma, che la ritraggono splendente come non mai; super Sabrina stupisce ancora.

Sabrina Salerno, il giacchetto non contiene le forme prosperose: esplode tutto

In qualunque modo si mostri, la Salerno sa sempre come rendere bollente l’atmosfera; sa farlo anche in pista da ballo, come stiamo apprezzando nelle puntate di Ballando con le stelle, programma al quale partecipa in coppia col ballerino professionista Samuel Peron.

Questa volta, sul suo profilo Instagram, Sabrina ha postato una nuova foto che la ritrae sul lungotevere romano; con alle spalle la città eterna, la cantante si è fatta ritrarre con jeans e un giacchetto di felpa aperto, che lascia poco spazio all’immaginazione.

La felpa non contiene per nulla il giunonico décollété della Salerno, che pare essere solamente contenuto, a stento, da un reggiseno color carne; più sensuale che mai, la cantante è veramente esplosiva.

A dispetto di quanto si penserebbe, le curve di Sabrina sono al 100% naturali, come più volte lei stessa ha sottolineato nel corso di varie interviste; una prosperità che viene da madre natura dunque, così come il suo corpo, che comunque allena quotidianamente.

Leggi anche –> Test: quello che vedi per primo rivela come stai in questo momento

Come al solito, tantissimi like alla foto della Salerno, così come tantissimi commenti; anche Alba Parietti ci ha tenuto a sottolineare la bellezza di Sabrina, che di nuovo ha fatto innamorare tutto il suo pubblico di lei. Al programma della Carlucci, le sue performance sono tra le più attese e non è escluso che questa partecipazione possa lanciarla in una nuova carriera nel mondo dello spettacolo.

Leggi anche –> Wanda Icardi: bellissima nel body nero che non contiene le forme

Dopo varie relazioni, il cuore di Sabrina appartiene ormai da diverso tempo all’imprenditore tessile Enrico Monti; i due hanno iniziato la relazione nel ’94, mentre il matrimonio è arrivato nel 2006; dall’amore dei due è nato Luca Maria, un giovane ragazzo che pare aver ripreso il sorriso della mamma.