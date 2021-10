Laura Chiatti ha infiammato il web con un post super sensuale su Instagram. L’attrice si è scattata un selfie dopo l’allenamento quotidiano, eccola in tutta la sua bellezza.

Laura Chiatti è sicuramente una delle attrici più amate del nostro paese, oltre ad essere bravissima sul set è anche una bellissima donna, infatti su Instagram si diverte a postare autoscatti provocanti che infiammano il web.

La Chiatti nell’ultimo periodo è stata spesso criticata per via del suo dimagrimento eccessivo, moltissimi suoi fan continuano a commentare sotto le sue foto la sua perdita di peso convinti che stia esagerando.

Ovviamente l’attrice non si fa mettere i piedi in testa e continua a risponde per le rime a chi la critica per la sua forma fisica.

Nelle ultime ore ha condiviso con i suoi followers un’altra foto seducente, l’attrice si è scattata un selfie di fronte allo specchio dopo essersi allenata. Vediamola in tutta la sua bellezza.

Laura Chiatti: il selfie bollente post work out

Laura Chiatti è una delle attrici più famose in Itala, la donna è conosciuta sia per la sua bravura che per la sua innegabile bellezza.

La Chiatti è anche molto seguita sui social, infatti il suo profilo Instagram conta più di 1milione di followers. L’attrice si diverte a postare scatti seducenti e momenti quotidiani della sua giornata.

Qualche ora fa, la nota attrice ha lasciato i suoi fan senza parole, Laura si è scattata un selfie molto provocante dopo aver finito il suo allenamento quotidiano.

Bellissima e tonica ha fatto letteralmente impazzire i suoi followers, in pochi minuti il post ha raggiunto moltissimi mi piace e commenti, tra questi non sono mancante le critiche per via del suo cambiamento fisico.

Alcuni suoi followers continuano a criticarla sotto le sue foto scrivendole “sei troppo magra, mangia di più” lei ovviamente non si fa troppi problemi a rispondere per le rime.

Voi cosa ne pensate? vi piace Laura Chiatti?