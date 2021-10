Wanda Icardi ancora da impazzire indossando un body nero che non contiene le sue generose forme; la Nara esplosiva come sempre.

Lady Icardi è sempre una favola, e ogni volta che si mostra manda su di giri tutti i suoi follower. In quel di Parigi, dove si è trasferita con la famiglia dopo la firma dell’attaccante argentino col Paris Saint-Germain, Wanda continua a mostrare una bellezza oltre ogni limite.

Showgirl, modella e fashion influencer, Wanda ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo mentre, allo stesso tempo, continua a fare la procuratrice curando gli interessi del marito; la sua sensualità manca ai tifosi italiani, che ormai si erano abituati a vederla a Tiki Taka o come opinionista a vari programmi (come ad esempio il Grande Fratello Vip).

Nella speranza di vederla di nuovo nel Bel Paese, tutti continuano a seguirla estasiati sui social, dove nuovamente ha incantato tutti; la Nara esplosiva come sempre.

Wanda Icardi, il body di pizzo nero è troppo stretto

Il suo corpo allenato e le sue curve da capogiro sono impresse nelle menti di tutti i suoi fan, che la adorano ormai da diverso tempo sul suo profilo Instagram e non; la Nara però non ha nessuna voglia di smettere di mostrarsi, e continua a provocare sfoggiando la sua bellezza latina.

Elegante come non mai, questa volta la showgirl argentina si è fatta ritrarre in un noto ristorante parigino; avvolta da un pomposo arco formato da piante rampicanti in fiore, Wanda sfoggia un elegante tailleur verde scuro.

La giacca è però aperta e lascia ampio spazio al body nero di pizzo, strettissimo e che non contiene il prosperoso décollété di lady Icardi, pronto a strabordare e ad esplodere da un momento all’altro.

Tantissimi i like al post, così come i commenti; ancora una volta, l’incredibile sensualità di Wanda ha ammaliato davvero tutti, lasciando con la voglia di vedere altri scatti.

In molti non sanno che anche la sorella di Wanda, Zaira, è una meraviglia della natura; classe ’88 (più piccola di Wanda) è una nota modella e showgirl in Argentina, dove ha partecipato a programmi noti come Bailando (edizione 2010 e 2011) e La Cocina del Show.

Oltre alle sfilate in passerella, Zaira si dedica anche alla recitazione, esibendosi in diversi spettacoli teatrali; a testimoniare la sua bellezza, l’inserimento nel 2010 della rivista FHM tra le donne più sensuali.