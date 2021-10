Questo nuovo test rivela come stai adesso, in base a cosa vedi per primo. Provalo e capirai di più su te stesso

In che momento della tua vita sei adesso? Aspetti grandi notizie o chi è intorno a te potrebbe sorprenderti da un momento all’altro? La vita non è un percorso unidirezionale e statico, priva di cambiamenti, attese o eventi che potrebbero letteralmente cambiarti.

Ci sono attimi in cui tutto può far cambiare ogni cosa e la nostra vita potrebbe prendere una piega totalmente diversa. Tu sai in che momento della tua vita sei adesso? Questo test ti aiuta a capire cosa stai vivendo in questo periodo.

Quale momento stai vivendo ora? Ecco il test per scoprirlo

Compiere un lungo viaggio verso una destinazione ignota, durante il quale possono accadere degli avvenimenti potenzialmente sconvolgenti per il proprio percorso, è la migliore metafora per spiegare, in breve, cosa può essere la vita.

Ognuno di noi, infatti, compie un percorso diverso e vive situazioni, emozioni, ostacoli e stimoli diversi. Tutto ciò caratterizza il momento che stiamo vivendo ora. Il test che ti proponiamo oggi ti aiuterà a capire quale fase della tua vita stai attraversando.

Il test è semplicissimo: ti basterà guardare l’immagine proposta in alto e, dopo uno sguardo veloce, indicare qual è stata la prima cosa che hai visto. Non barare e ricorda: questo test è solo un simpatico gioco, non vuole in alcun modo sostituirsi ai test psicologici.

Un ragazzo

Se la prima cosa che hai visto è stato il viso di un ragazzo, vuol dire che in questo momento la tua vita è caratterizzata dal rapporto che hai con le altre persone. Questi possono essere i tuoi amici, la tua famiglia o semplicemente le persone a cui vuoi bene.

Sei infatti una persona a cui piace avere tanta gente attorno a sé e ama la socialità. Questo spesso rispecchia anche una certa insicurezza e ricerca di approvazione altrui. Cerca, quindi, di non essere troppo dipendente dagli altri.

Una ragazza

Sei hai visto invece il viso di una ragazza, in questo momento della vita potrebbero raggiungerti diverse importanti novità. Sei una persona che crede molto in sé stesso e in questo momento ti stai concentrando su quello che potrebbe essere il tuo futuro.

Sei molto concentrato su te stesso/a e, per ora, hai tolto del tempo ai tuoi amici o ai tuoi cari. Non è di certo egoismo e, se sono veri amici, capiranno che c’è un momento della vita in cui bisogna pensare anche a sé stessi.