Siete curiosi di sapere che cosa succederà nel prossimo anno? Tre segni zodiacali incontreranno nuovamente il proprio ex: ecco di chi si tratta!

L‘oroscopo dei segni zodiacali ci può dire molto sulla nostra personalità e talvolta può suggerire anche la direzione che prenderà il nostro futuro: per tre segni, infatti, è previsto un ritorno degli ex nelle proprie vite. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Scorpione

Il primo tra i tre segni che dovranno fare i conti con il proprio ex è lo Scorpione, segno d’Acqua tipico di una personalità che vive in modo intenso e costante le emozioni, così come tutte le passioni della vita.

Un atteggiamento diffuso tra le persone di segno Scorpione è la tendenza ad ignorare del tutto le persone con le quali si ha avuto un’intensa relazione romantica, quando questa è giunta alla fine: lo Scorpione tende a vederne solo i lati negativi e le cose che all’interno della coppia non funzionavano. Così facendo, lo Scorpione può dedicarsi alla sua attività preferita: costruire un muro attorno a sé per fare in modo che nessuno riesca a raggiungerlo, anche se in fondo quello non è davvero il suo volere. Questo perché le persone Scorpione fanno fatica ad ammettere che qualcuno le ha ferite e che amano ancora questa persona.

Ad aiutarle in questo percorso difficile saranno i rispettivi ex che, ritornati nella loro vita, le aiuteranno a passare da una versione di sé ad una completamente nuova.

Toro

Il secondo segno è il Toro, segno di Terra ostinato, paziente e forte.

Le persone Toro stanno attraversando un periodo complicato della propria vita. Si sentono rotti in mille pezzi, fragili ed insicure ed in questo clima di incertezza si troveranno a faccia a faccia con la persona che le ha ferite di più. La paura che questo ex possa ferirli nuovamente è tanta, ma questa volta sarà diverso. Il periodo passato separati può essere infatti uno stimolo per riflettere entrambi sui propri limiti ed errori e provare così a migliorare, e di questo bisogna farne tesoro.

Attenzione alla paura di non buttarsi nuovamente nella storia per la paura di rischiare: potrebbe essere un’occasione sprecata.

Via le insicurezze: entrambi si possono presentare come versioni nuove di loro stessi e in questo modo si vedrà finalmente quale è stata la chiave della loro separazione.

Ariete

Gli Ariete, segno di Fuoco istintivo ed energico, sono ancora feriti da una vecchia relazione che ha causato loro molto dolore al punto da colpirli emotivamente, mettendo in discussione tutte le certezze.

Cosa è diverso, oggi, guardandosi indietro? La persona che ha provocato tanta sofferenza agli Ariete potrebbe a breve tornare nelle loro vite. Non per ferirli nuovamente, ma perché gli Ariete sono finalmente pronti per una guarigione più profonda. Si potrebbe accettare questa persona nella propria vita come amica? Il consiglio è di rimanere sempre aperti ad ogni possibilità.

