Victoria De Angelis lo fa ancora e fa impazzire tutti quanti: foto bomba della bassista dei Maneskin, più sensuale che mai.

Victoria De Angelis è veramente irresistibile. La bassista dei Maneskin, insieme a tutta la band, ha avuto un’ascesa senza precedenti nel corso di questi mesi; prima il trionfo a Sanremo, poi quello all’Eurovision per bissare la vittoria sul palco dell’Ariston, hanno permesso al gruppo di raggiungere una fama internazionale.

Pur con milioni di fan in tutto il mondo ormai, i Maneskin non hanno perso i loro principi, i loro valori e soprattutto la loro irriverenza, continuando a mantenere la loro vena provocatoria; nel gruppo, oltre al frontman Damiano, a spiccare è sicuramente anche Victoria, ormai vera e propria icona sexy.

La bassista continua giorno dopo giorno a far girare la testa proprio a tutti, mostrando un grande carisma e un’evidente sensualità fuori dal comune; nuova foto bomba.

Victoria De Angelis lo fa ancora, i fan impazziscono per la sua bellezza

Occhi chiari, capelli biondi e viso angelico, la De Angelis è dotata di un fascino particolare, né ingenuo né “innocente”, arricchito dalla sua forte personalità e dalla sua indipendenza; apertamente bisessuale, la bassista in poco tempo non soltanto ha fatto parlare di sé grazie alla musica composta col gruppo, ma è diventata un’icona di sensualità per uomini e donne.

Seguitissima sui social con oltre 3 milioni di follower, la De Angelis posta spesso foto che abbattono ogni pregiudizio e stereotipo, col risultato di far girare la testa a tutti i suoi fan.

Che sia in pose sensuali, in intimo o addirittura senza veli, Victoria sa sempre come ammaliare e come disturbare il “politically correct”, che con l’intero gruppo sembra aver intenzione di combattere.

Uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram la ritrae immersa nel verde completamente senza veli; a censurare le forme di Victoria solamente due stelline, mentre il ventre viene tagliato dallo scatto.

Come recita la didascalia, nel giorno libero la bassista ha deciso di mettersi a nudo e lasciare “libero” il suo décollété, senza farsi alcun tipo di problema; il post è stato apprezzatissimo da tutti i fan, che hanno manifestato tutto il loro amore per Victoria riempendolo di like e commenti.

Oltre a tanta musica, aspettiamoci altri scatti provocatori non soltanto dalla bassista, ma da tutto il gruppo; partiti dalle esibizioni a Piazza del Popolo, nella capitale, i Maneskin hanno tutta l’intenzione di continuare a stupire, senza mai scendere a compromessi.