Un’altra catastrofe su Grey’s Anatomy: uno dei protagonisti del Medical Drama potrebbe non sopravvivere. Ma di chi si tratta?

Grey’s Anatomy 18 si ferma per due settimane, per tornare in onda in America l’11 novembre. I fan del medical drama ora dovranno aspettare per sapere chi tra i suoi beniamini potrebbe non sopravvivere.

In ogni stagione dello show di Shonda Rhymes ci si aspetta sempre che muoia qualcuno o che uno dei personaggi vada via.

Solo nell’ultima, ad esempio, a lasciarci sono stati Andrew De Luca (Giacomo Gianniotti), morto a causa di un’aggressione, e Jackson Avery (Jesse Williams), che ha lasciato Seattle insieme alla sua ex moglie April Kepner (Sara Drew) e alla loro figlia, Harriet.

Anche quest’anno le cose non dovrebbero andare per il meglio per uno dei protagonisti della serie. Infatti, la quinta puntata sarà un cross over tra Grey’s Anantomy ed il suo spin-off, Station 19.

Grey’s Anantomy potrebbe perdere un degli attori protagonisti

Dal promo si evince che ci saranno una serie di esplosioni e che scarteranno il panico tra le vie di Seattle. E la squadra guidata da Miranda Bailey (Chandra Danette Wilson) e la caserma dei pompieri dovranno aiutarsi a vicenda per salvare quante più persone possibili.

Ma adesso gli occhi sono concentrati proprio sul capo di Chirurgia: la dottoressa proverà a mettersi in contatto con il marito, Ben Warren (Jason George) senza riuscirci.

Ed inoltre, verrà portato al Grey-Sloan Memorial un uomo dall’identità sconosciuta. Tutto questo fa pensare che potrebbe essere proprio Ben a lasciare Grey’s Anatomy.

Inoltre, la nuova puntata sarà incentrata anche sulla sorella del Dottor Owen Hunt (Kevin McKidd), Megan (Abigail Spencer). Al figlio, Farouk, è stata diagnostica l’endocardite. Per questo verrà operato. Ma la donna avrà un crollo emotivo, ma non sappiamo per quale motivo: l’operazione andrà bene o male?



Nel corso della 18° stagione, Meredith Grey (Ellen Pompeo) ricorderà Derek Shepherd (Patrick Dempsey), il marito morto a causa di un incidente stradale.

Ed la stessa protagonista a rivelarlo “Meredith cambierà specializzazione e tornerà alla neurochirurgia, perché vogliamo rendere onore a queste scoperte che dimostrano che il nostro microbioma e il nostro intestino, il nostro secondo cervello, sono importanti quanto il primo e dovremmo imparare a trattarli come tali”.