Elisabetta Gregoraci si mostra bellissima nella cena di famiglia: la showgirl e conduttrice calabrese incanta in ogni situazione.

Tra le vip più seguite sui social c’è sicuramente Eliabetta Gregoraci, ex-modella calabrese classe ’80 meglio conosciuta da tutti per la sua relazione amorosa col noto imprenditore Flavio Briatore (da cui ha avuto anche un figlio, Nathan Falco).

Conclusa la relazione con Briatore, la Gregoraci ha deciso di mettersi di nuovo in gioco e farsi conoscere in maniera profonda dal pubblico; partecipando al Grande Fratello Vip, ha ottenuto una nuova popolarità e quasi trovato l’amore fra le braccia di Pierpaolo Petrelli.

Alla fine, Petrelli ha iniziato una storia con Giulia Salemi ed Elisabetta cerca ancora l’amore; in ogni situazione però, sa sempre mostrarsi bellissima e sarebbe dunque capace di incantare chiunque, in ogni circostanza. A dimostrarlo, la nuova foto.

Elisabetta Gregoraci, bellissima alla cena di famiglia

Nonostante il periodo impegnativo (come da lei confessato) Elisabetta risulta sempre attivissima su Instagram, dove è seguita da quasi 2 milioni di follower; impegnata come modella e, recentemente, di nuovo nel mondo televisivo, la Gregoraci sa sempre ritagliare del tempo per la sua famiglia.

Proprio in merito a questo, sul suo profilo ha postato uno scatto che la immortala elegantissima, pronta proprio per una cena coi suoi familiari; seduta sul letto, la Gregoraci ha i capelli raccolti in un elegante chignon, sfoggiando tacchi a spillo ed un particolare abito nero che enfatizza il suo corpo statuario.

Dotato di una lunga zip, l’abito è apertissimo sia sulle gambe che sul décollété della conduttrice, lasciando intravedere le meraviglie fisiche che la Gregoraci ha in dote; “ready for tonight, family dinner” scrive Elisabetta in quel di Monte Carlo, pronta a passare bellissimi momenti coi suoi cari senza rinunciare alla sensualità che l’ha sempre contraddistinta.

Dopo gli esordi come ballerina e valletta di diversi programmi fra Rai e Mediaset (compresa una co-conduzione di Buona Domenica con Paola Perego) Elisabetta era finita abbastanza nel dimenticatoio prima dell’esperienza al GF Vip.

Il reality show di Signorini ha dato nuova linfa alla sua carriera, ed ora la Gregoraci è lanciatissima: di recente l’abbiamo vista su Canale 5 come co-conduttrice di Scherzi a parte e, tra qualche mese (a febbraio) sarà invece uno dei volti di Double song, nuovo varietà di Rai 2 condotto da Pino Insegno; insieme ad Elisabetta anche Gabriele Cirilli e Valeria Graci.

Dopo diverse difficoltà, Elisabetta sta di nuovo cavalcando l’onda del successo; a 41 anni, può sfruttare una maturità che prima non aveva e una bellezza che invece non le è mai mancata, prontissima a conquistare di nuovo il pubblico.