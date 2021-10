Nelle ultime ore sta circolando una notizia inaspettata, sembrerebbe che un noto programma di Maria De Filippi stia per ritornare in tv dopo ben 5 anni di stop. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa sta succedendo.

I programmi di Maria De Filippi sono sicuramente i più seguiti e i più amati dal pubblico a casa. Da sempre la nota presentatrice riesce a tenere incollati i telespettatori grazie ai suoi format sempre innovativi.

Nelle ultime ore è arrivata una notizia inaspettata proprio su Maria, a quanto sembra un suo vecchio programma sta per ritornare su Mediaset dopo ben cinque anni d’assenza.

Siete curiosi di scoprire di cosa stiamo parlando? ebbene la trasmissione in questione è Ultima Fermata. Sicuramente gli appassionati dei programmi della De Filippi se lo ricorderanno.

La notizia è stata lanciata su WittyTv dove è stato pubblicato l’annuncio dei casting aperti per la trasmissione.

Ma vi ricordate di cosa parlava Ultima Fermata? vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Ultima Fermata: ritorna il programma di Maria De Filippi

Ultima Fermata ritorna dopo ben cinque anni con i casting, vi ricordate del programma? ai tempi come conduttore era stato scelto l’ex ballerino Stefano De Martino. Ma purtroppo nella programmazione del palinsesto di Mediaset è sempre stato slittato.

Ora sembrano proprio intenzionati a farlo ripartire, la trasmissione è stata ideata dalla casa di produzione di Maria De Filippi e tratta problemi di coppie in crisi che sono alla ricerca di una soluzione per far andare bene le cose.

Come richiama il titolo, Ultima Fermata è un’ultima chance per quelle coppie che vogliono risolvere una volta per tutte i problemi e trovare la serenità. Ora sono aperti i casting per partecipare.

Voi cosa ne pensate? vi piace il nuovo programma di Maria De Filippi?