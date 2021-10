Test personalità: la palla che scegli rivela una tua misteriosa curiosità

Vediamo insieme con questo semplice e veloce test una particolare curiosità su di te che nemmeno tu pensavi di avere! Prova

Non è male passare qualche minuti per rilassarsi e scoprire qualcosa di noi stessi che pensavano non fosse possibile.

Tramite questo test possiamo capire una nostra curiosità che ci riguarda, e che magari non pensavamo.

Test: Ecco una misteriosa curiosità su di te

Iniziamo con il dire che i test sono un modo semplice e divertente per trascorrere qualche momento in totale libertà e magari scoprendo qualcosa di non che non pensavamo.

Ovviamente non è detto che tutto quello che leggiamo sia corrispondente alla realtà in pieno, ma probabilmente si avvicina di molto.

Iniziamo quindi il nostro rapido test, abbiamo due palle da bowling, una più vicina ed una più lontana.

Se abbiamo scelto la palla più piccola, sei una persona che ha grandi capacità di relazione e di comando, ma non hai voglia di metterti in mostra.

Tutti si fidano di te e ti chiamano per avere mille consigli ed informazioni per tutti i temi possibili ed immaginabili.

Se invece hai deciso di scegliere la palla più lontana e più grande, sei una persona che ha piacere a provare un brivido di rischio.

Ti piace metterti sempre alla prova con tutte le cose che possono succedere ed accadere, sei molto coraggioso e sei attento ai dettagli.

Dopo questo rapidissimo test, sei riuscito a scoprire qualcosa in più su di te? E quello che hai letto effettivamente si avvicina alla tua persona?

Nel nostro caso assolutamente si, ed abbiamo anche sorriso a questo simpatico e divertente passatempo non troppo pretenzioso!