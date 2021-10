Love is in the air: Le due donne sono ricercate dalla Polizia

Vediamo insieme che cosa succede nell’appuntamento odierno per quanto riguarda la nostra soap opera turca, Love is in the air.

Stiamo parlando di un programma che non ha mai visto un giorno di stop, nemmeno nel periodo estivo, ovvero il grande successo della soap opera turca Love is in the air.

Ma l’appuntamento odierno di venerdì 22 ottobre è davvero particolare perchè ben due personaggi importanti sono ricercati dalla Polizia, ma come mai?

Iniziamo con il dire che Aydan ha colpito con una grande bottiglia di vetro Alexander e ne ha causato la sua morte.

Le due donne sono ricercate

Questo è quello che sono convinte sia successo ad Alexander, il super gettonato cuoco italiano, da Ayfer e Aydan.

La prima è stata solamente la testimone di quanto è accaduto, ma insieme hanno poi portato il corpo privo di sensi nel bagno del ristorante, ma da quel momento in poi di lui non si sa più nulla.

Aydan crede che sia una assassina ed in questo momento solamente una persona per arrivare in suo soccorso.

Riesce anche a convincere Ayfer ad andare a parlare con Seyfi rivelando tutto sull’accaduto che le sta causando momenti di puro panico.

Ovviamente dopo il racconto è senza parole, e convince le due donne a tornare al ristornate per cercare di togliere ogni tipo di traccia che possa essere rimasta.

Ma la Polizia sembra già essere arrivata a loro due e al loro coinvolgimento, tanto che le va a trovare ed inizia a fare qualche domanda sulla presunta scomparsa di Alexander.

Dopo un lungo interrogatorio, Aydan viene presa dal panico e riesce a convincere Ayfer a lasciare il paese per evitare di finire in prigione per sempre.

Ma quest’ultima, giustamente, non è molto convinta di voler scappare, per il momento non possiamo sapere cosa altro le aspetta, ma attendere l’appuntamento di domani sempre su Canale 5.