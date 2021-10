Sara Croce ancora una volta bollente, col costume che non contiene le sue forme mozzafiato; primo piano da urlo per la showgirl.

Sara è veramente da impazzire, ed ha intenzione di alzare sempre l’asticella giorno dopo giorno. La Croce ha tutta l’intenzione di far decollare la sua carriera nel mondo dello spettacolo, di cui fa parte ormai da diversi anni proprio grazie a Mediaset

I vari programmi a cui ha partecipato hanno fatto sì che Sara mettesse in mostra tutta la sua bellezza, di quelle rare da vedere; lineamenti delicati accompagnano un corpo atletico e statuario, slanciato dai 179 cm della showgirl.

I suoi tanti follower beneficiano sempre di scatti mozzafiato della showgirl, che anche questa volta non è da meno; primo piano da infarto per la classe ’98 di Garlasco.

Sara Croce, il costume mette in mostra le forme e il primo piano è da urlo

La carriera di Sara inizia prestissimo, arrivando già a 16 anni a sfilare in passerella come modella; il suo corpo incanta subito tutti, mentre lei continua a coltivarlo dedicando parallelamente tantissimo tempo all’attività fisica.

Dopo la partecipazione nel 2017 a Miss Italia, prestigioso concorso di bellezza dove si piazza al quarto posto, la Croce riesce a farsi notare dai casting Mediaset ed arriva a Ciao Darwin 8, dove veste il ruolo di Madre Natura.

Proprio a Madre Natura e ad un contesto bucolico si ispira il nuovo scatto della showgirl, immersa completamente nel verde; con un costume color verde foresta e dei lunghi capelli biondi sciolti e mossi, Sara è baciata dal sole che l’illumina in un turbinio di riflessi.

Il bikini della Croce sembra però non riuscire a contenere le sue incredibili forme; girata di spalle nello scatto, il lato B marmoreo della showgirl è in primo piano e manda tutti i follower in visibilio.

Mare di like al post, così come sono tantissimi i commenti che arrivano per la showgirl, tra cuori verdi e fiamme infuocate a testimoniare l’alta temperatura causata dalla Croce.

La carriera di Sara sembra essere davvero pronta a decollare: dopo essere stata sostituita per il 2020 da Caroline Donzella, a marzo 2021 è tornata a nel ruolo di Bonas ad Avanti un altro!.

Attualmente, le nuove puntate dell’amato programma di Bonolis sono in fase di registrazione; di sicuro rivedremo Sara protagonista, così come volti nuovi come Ilona Staller e Clayton Norcross, storico primo Thorne di Beautiful.