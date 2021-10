Ecco il test che ti dice quanto sei resiliente. Tutto quello che dovrai fare sarà scegliere un cactus. Il risultato sarà strabiliante

Il lavoro, lo studio, la famiglia, gli impegni vari, quante difficoltà si nascondono ogni giorno e quanta forza di volontà serve per superarle. Sicuramente ti sarà capitato, infatti, di dover affrontare giornate davvero difficili e ostacoli che ti sono sembrati insormontabili.

C’è chi, dalle difficoltà, si fa letteralmente sopraffare, mentre altri si fanno coraggio, non si abbattono e cercano il lato positivo anche nei momenti più bui: sono le persone resilienti. Oggi ti proponiamo questo test che ti dirà quanto sei resiliente. Scegli un cactus e lo scoprirai.

Quanto sei resiliente? Scegli un cactus e leggi la risposta

Non è facile affrontare e superare gli ostacoli che la vita ci mette davanti. Abbattersi per una brutta notizia, per un compito che a noi pare impossibile o per un obiettivo che ci sembra irraggiungibile non serve a nulla. La soluzione è sempre quella di stringere i denti e andare avanti, nonostante tutto.

LEGGI ANCHE –> OVETTI KINDER: IN AMERICA SONO ILLEGALI, ECCO IL MOTIVO

Ti è mai capitato di chiederti se anche tu sei una di quelle persone che non si danno mai per vinte e continuano sulla loro strada nonostante gli ostacoli? Oggi ti proponiamo questo fantastico test che ti dice se sei una persona resiliente.

Tutto quello che dovrai fare sarà guardare l’immagine in alto e scegliere il cactus che più ti piace. Non potrai cambiare la tua risposta, quindi scegli bene. Il test è semplicemente un simpatico gioco che non va sostituito ai quiz psicologici a valenza medica. Perciò, scegli il tuo cactus e buon divertimento!

Cactus 1

Se hai scelto il cactus numero 1, probabilmente sei una persona che, di fronte ad un grande ostacolo, si abbatte facilmente. Questo è dovuto alla tua sensibilità e ciò comporta una piccola difficoltà nel reagire alle situazioni difficili.

Questo non vuol dire di certo che sei un piagnone, essere sensibili è una grandissima peculiarità, ma ti servirà un po’ più di impegno per imparare a reagire nel modo giusto agli ostacoli della vita ed essere più resiliente.

Cactus 2

Hai scelto il cactus 2? Questo vuol dire che sei una persona abbastanza resiliente. Nei momenti difficili, spesso reagisci con forza e, anche se cadi non perdi subito la speranza. A volte accade che le difficoltà ti sembrano insormontabili, ma sei una persona che si adatta facilmente e accetti il cambiamento.

Cactus 3

Se hai scelto il cactus numero 3, allora vuol dire che sei una persona estremamente resiliente. Rispetto a chi ha scelto il cactus 2, tu sei una persona che riesce a mantenere il proprio controllo in qualsiasi circostanza si trovi.

LEGGI ANCHE –> TEST PERSONALITÀ: QUELLO CHE VEDI PER PRIMO RIVELA LA TUA MISSIONE NELLA VITA

Possono essere queste situazioni belle o estremamente difficili, tu ci sei e non ti dai mai per vinto. Hai una grande capacità di ascolto del tuo io e hai grande fiducia nel tuo intuito. Sei quel tipo di persona che riesce sempre a trovare un lato positivo in tutto.