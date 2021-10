Jasmine Carrisi, notissima figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, si mostra sensualissima con un body da togliere il fiato.

In molti sono abituati a ricordare Cristèl Carrisi quando si parla delle figlie di Albano, oppure Ylenia, tragicamente scomparsa diversi anni fa; entrambe sono nate dalla relazione con Romina Power.

Dopo la separazione dei due però, Albano si è rifatto una vita e si è innamorato di Loredana Lecciso, conosciuta showgirl pugliese; dai due è nato Albano Junior e, appunto, Jasmine.

Classe ‘2001, è una delle figlie d’arte più chiacchierate ed è seguitissima sui social; la sua bellezza non è passata di certo inosservata, tanto che la giovane incanta sempre.

Jasmine Carrisi, il body da togliere il fiato la rende sensualissima

Ad appena vent’anni, Jasmine vanta già diverse apparizioni nel mondo dello spettacolo. Oltre ad essere stata ospite di Barbara D’Urso con la mamma Loredana, la giovane ha partecipato come giudice, insieme a papà Albano, a The Voice Senior.

Oltre ad aver ereditato dal papà la passione per il canto (un anno fa ha lanciato il suo primo singolo, Ego) Jasmine è un’attrice ed ha già debuttato (a soli 17 anni) sul grande schermo nel film La dama e l’ermellino di Lorenzo Raveggi, nel quale ha interpretato i panni della duchessa consorte di Milano, Isabella d’Aragona.

Di sicuro, già nei prossimi mesi sentiremo tantissimo parlare di lei, anche se Jasmine è molto nota anche adesso e vanta su Instagram quasi 100 mila follower; poprio sul social, la giovane Carrisi spicca spesso per bellezza e sensualità.

In una nuova foto, Jasmine (biondissima come la mamma, a cui assomiglia tantissimo) si è mostrata con dei pantaloni di pelle e un body nero attillatissimo, che oltre a lasciare in parte scoperto il ventre enfatizza le forme della giovane.

Tantissimi i commenti e i like per la foto di Jasmine, pronta veramente a prendersi la scena nonostante la giovane età; il cognome però è di quelli pesanti e dovrà riuscire ad imporsi col suo talento, uscendo dall’ombra dei genitori.

Quanto alla sua vita sentimentale, Jasmine (che vive a Cellino San Marco insieme ai genitori) sembra essere attualmente impegnata con Alessandro Greco, nonostante le voci di un presunto flirt col figlio di Biagio Antonacci.