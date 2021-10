Alessandro Borghese è uno chef molto amato ed apprezzato, diventato noto soprattutto grazie al suo programma 4 Ristoranti. Ma conoscete le sue bellissime figlie? ecco chi sono Arizona e Alexandra.

Alessandro Borghese è riuscito a conquistare il cuore del pubblico grazie al suo programma 4 Ristoranti, trasmissione seguitissima e molto apprezzata per via del format coinvolgente.

Il noto chef è anche molto amato per i suoi modi di fare, sempre simpatici e alla mano, uniti alla sua dote innegabile per la cucina che è riuscito a perfezionare con tanta pratica sia in Italia che negli Stati Uniti.

Nonostante il suo successo, Borghese è una persona molto riservata e sappiamo ben poco sulla sua vita privata, anche se in diverse occasioni ha rivelato qualche dettaglio sulla sua vita matrimoniale e sulla sua bellissima famiglia.

Sappiamo che lo chef è sposato con Wilma Olivero nonché madre delle sue due bellissima figlie, Arizona e Alexandra.

Vediamo nel dettaglio chi sono le bellissime figlie del noto chef.

Alessandro Borghese: ecco chi sono le due bellissime figlie, Arizona e Alexandra

Alessandro Borghese in questi anni ha riscosso una certa fama, sia nel mondo dello spettacolo che sui social, infatti il suo profilo Instagram conta più di 1 milione di followers.

Il noto chef ama condividere con i suoi fan momenti di vita con sua moglie e dei suoi viaggi per lavoro, per il momento, Borghese non ha ancora pubblicato nessuna foto delle sue figlie sui social, probabilmente non vuole mostrarle pubblicamente.

Alessandro in più di un’occasione ha fatto chiaramente capire di essere innamorato pazzo delle sue bambine, ma che per il momento cerca di proteggerle dal mondo esterno, infatti sia Alexandra che Arizona non possono usare i social, ma il loro papà condivide con loro momenti indimenticabili in cucina.

Borghese ha anche un figlio nato nel 2006 da una precedente relazione, anche se per il momento lo chef ha rivelato di non averlo ancora incontrato, ma che in futuro vorrebbe farlo.

Voi cosa ne pensate?