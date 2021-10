Sara Croce alza la temperatura in bikini con le sue curve da capogiro, e il costume sembra quasi non esserci; tutto in mostra per la showgirl.

Meno croce e sicuramente più delizia la showgirl, che continua a lasciare i fan senza parole con la sua bellezza mozzafiato. Classe ’98, la Croce ormai da diversi anni è in pianta stabile su Mediaset, non facendo di certo passare inosservato il suo incredibile fascino.

Sin da piccola Sara manifesta un forte desiderio di entrare nel mondo dello spettacolo che, da adolescente, si manifesta in azioni concrete; già a 16 anni è attiva come modella e sfila in passerella, mentre coltiva parallelamente la sua passione per il fitness dedicando tantissimo tempo alla palestra.

Inevitabile, vista la sua bellezza e il suo desiderio, una successiva partecipazione a Miss Italia; nel 2017, a 19 anni, Sara si classifica quarta al concorso di bellezza più importante. Non arriva la vittoria, ma il successo nel mondo dello spettacolo comunque si; in continua ascesa, la Croce posta ora scatti da far girare la testa.

Sara Croce, il costume è come se non ci fosse: le forme in vista per la showgirl

A Miss Italia, come detto, non è arrivata l’ambita fascia, ma comunque il concorso le ha permesso di essere notata; il risultato positivo ha fatto sì che Sara raggiungesse Mediaset attraverso due storiche trasmissioni di Paolo Bonolis.

La Croce ha infatti avuto il ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin 8 e, subito dopo, entra in pianta stabile nella squadra di un altro programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro! nei panni della “Bonas”.

Al momento, la Croce sembra avere ancora del tempo per passare dei momenti di relax in vacanza e, per farlo, ha scelto la Turchia; sulla spiaggia di un mare cristallino e circondata da paesaggi mozzafiato, Sara si è mostrata con un bikini che lascia intravedere tutte le sue forme.

Il pezzo sopra del costume color sabbia, a top, è veramente troppo attillato e sembra non riuscire a contenere le curve di Sara, apprezzate più volte anche in tv; quanto al pezzo sotto, non fa che enfatizzare il lato B marmoreo dell’ex-Madre Natura, più in forma che mai.

“Ciao Turchia, a presto” si legge nella didascalia del post, con la showgirl che ha salutato a modo suo, sfoggiando tutta la sua sensualità, la location turca; tantissimi i like per la Croce, al momento seguita da più di un milione di follower.

Dopo essere stata sostituita per il 2020 da Caroline Donzella, a marzo 2021 la Croce è tornata a riprendere il suo ruolo nell’amato programma di Bonolis; le nuove puntate sono attualmente in fase di registrazione e, al cast, come anticipato, , si aggiugneranno anche Ilona Staller e Clayton Norcross, storico primo Thorne di Beautiful.