Mamma murata per bene, a Milano, così non manda odore. E lui prende la sua pensione

E’ scioccante quanto accaduto in provincia di Milano. Un uomo ha murato la madre di 80 anni dentro l’armadio per prendere la pensione della donna.

Il piccolo comune di Buccinasco – in provincia di Milano – è ancora scioccato da quanto accaduto. Un uomo di 50 anni incensurato aveva murato la mamma 80enne dentro l’armadio per poter incassare la pensione dell’anziana. E nessuno si è accorto di nulla per due anni. Biennio in cui il 50enne ha continuato a prendere, ogni mese, i 1700 euro che sarebbero spettati alla madre. A mettere fine a questa mostruosità è stata la compagna dell’uomo che ha segnalato l’anomala situazione alle Forze dell’Ordine dopo che lui le aveva raccontato tutto. Quando ha chiuso nell’armadio il corpo della madre, la donna era già morta. Per evitare che il cadavere emanasse cattivo odore insospettendo qualcuno, aveva avvolto il corpo in sacchi di plastica e lo aveva ricoperto di argilla e legno. In questo modo è riuscito a sfuggire ai controlli per due anni. Ma, fidandosi della sua compagna, ha voluto raccontarle il suo stratagemma per non perdere l’assegno statale nonostante la madre fosse deceduta nel 2019.

La compagna, tuttavia, non ce l’ha fatta a portarsi dentro un tale peso. L’uomo ora è stato denunciato dai Carabinieri per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato. L’abitazione è stata sequestrata dall’autorità giudiziaria che ha inoltre disposto il sequestro dei conti correnti del 50enne. Senza arrivare a tanto, sono comunque molti i “furbetti” che truffano le casse dello Stato continuando ad incassare gli assegni pensionistici di parenti defunti. Non dichiarano la morte del soggetto a si recano in Posta a riscuotere come se il beneficiario fosse ancora vivo. Questi personaggi – assieme ai “furbetti del Reddito di Cittadinanza” – solo nel periodo che va da gennaio 2020 a settembre 2021 – sono costati alle casse statali 15 miliardi di euro.