Cecilia Rodriguez ancora una volta incantevole mostra il suo sensazionale corpo scolpito: il vestito aperto proprio fino a lì.

Non ci sono quasi più parole per descrivere Cecilia Rodriguez, mese dopo mese sempre più amata dai suoi fan e sempre più carica di sensualità. La showgirl e modella argentina, sorella dell’amatissima Belen, è riuscita a strapparsi di dosso l’ombra dell’altra Rodriguez e a farsi un proprio nome, arrivando velocemente al successo.

La partecipazione a celebri reality show della nostra tv, come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, non soltanto ha fatto spiccare il volo a livello lavorativo a Cecilia, ma ha anche permesso al pubblico di conoscerla meglio.

Inoltre, proprio al GF Vip, ha conosciuto il suo attuale compagno, Ignazio Moser; invidiatissimo da molti, Moser è il fortunato che ha rubato il cuore di Cecilia, che non smette comunque di mostrare sui social tutta la sua infinita bellezza

Cecilia Rodriguez super sensuale, il vestito è aperto proprio lì e i fan sognano

Da tempo ormai abbiamo capito come la bellezza sia di famiglia in casa Rodriguez; se la sorella maggiore, Belen, ha fatto tantissimo parlare di sé e continua ancora oggi a lasciare tutti senza fiato, non è da meno la sorellina Cecilia.

Corpo statuario e fascino magnetico permettono alla “Checu” di incantare sempre tutti, che sia sui social o ancor più in calendari sensuali; le sue curve da capogiro fanno girare la testa e ogni scatto della showgirl infiamma il web.

Questa volta la Rodriguez, indossando un capo di un marchio da lei sponsorizzata, si è mostrata con un vestitino verde che come un guanto avvolge il suo corpo marmoreo, risultando veramente troppo corto.

Scollato, il vestito è aperto proprio in prossimità del ventre dell’argentina, che con una mano si copre il volto lasciando in primo piano le sue gambe e i suoi fianchi; uno scatto che lascia in visibilio.

Tantissim i like alla nuova foto di Cecilia, così come esagerato sono i commenti sotto, scritti sia da altri vip che dai fan della Rodriguez; “bellissima”, “strepitosa”, “una bomba” i commenti più gettonati, a sottolineare la bellezza dell’argentina.

Nel frattempo, tra uno scatto e l’altro e mentre si diverte a sfidare a distanza la sorella Belen, Checu si gode la sua storia d’amore con Ignazio Moser, con entrambi intenti a coccolare, da bravi zii, la piccola Luna Marì; la speranza però è quella di vederla presto di nuovo protagonista in tv.