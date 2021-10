Miriam Leone sta vivendo un momento magico della sua vita e continua ad incantare tutti con la sua bellezza e la sua sensualità; lo scatto.

Per Miriam è sicuramente un momento magico. L’attrice catanese, a 36 anni, è nel pieno della sua maturità artistica e, mentre mette un successo uno dietro l’altro in ambito lavorativo, ha dato una svolta anche alla sua vita sentimentale.

L’ex-modella e vincitrice di Miss Italia nel 2008 è infatti recentemente convolata a nozze (lo scorso settembre a Scicli) col musicista e manager di Caltagirone Paolo Carullo; i due hanno suggellato con un momento magico il loro amore ed ora sono pronti a vivere una nuova vita insieme da sposi.

Nel frattempo, la Leone non ha mai smesso di mostrarsi sui social, dove con la sua solita eleganza si è contraddistinta per bellezza e sensualità; il nuovo scatto è sensazionale.

Miriam Leone, la foto ad altissimo tasso di sensualità dell’attrice ex-Miss Italia

Dopo aver condotto diversi programmi per la Rai (tra cui Unomattina estate e Mattina in famiglia) ed aver preso parte a diverse pellicole e fiction per il piccolo schermo, la Leone si è affermata come attrice diventando una delle più richieste nel panorama italiano.

Talentuosa, autoironica e dotata di un fascino unico, Miriam spicca non soltanto per il suo talento, ma per il suo viso angelico e un fisico statuario, slanciato dai suoi 175 cm; impegnata come modella e testimonial di vari marchi, parallelamente alla sua carriera primaria, la Leone è attivissima sui social mostrandosi sempre meravigliosa.

Questa volta, l’attrice ha postato un nuovo scatto direttamente dallo speciale di Vanity Fair dedicato al suo nuovo film, Marilyn ha gli occhi neri, dove recita al fianco di Stefano Accorsi; nella pellicola, da pochissimo nelle sale, veste i panni della mitomane Clara.

La foto ritrae Miriam direttamente dal backstage del film, coperta solamente da un accappatoio marrone; i capelli rossi, caratteristica di spicco dell’attrice, sono mossi ed abbelliti dall’effetto bagnato, col viso risaltato e una gamba piegata che si intravede da sotto.

“Avete già la vostra copia?” scrive la Leone nella didascalia, stuzzicando i fan; tantissimi i like al post, così come i commenti, per un’attrice che si mostra elegante e con un altissimo tasso di sensualità.

Mentre si gode l’uscita del suo nuovo film, Miriam si prepara anche a sponsorizzare un altro attesissimo progetto, la pellicola dei Manetti Bros. dedicata a Diabolik; l’uscita del film sul Re del Terrore, dopo i vari rinvii causati dall’emergenza COVID-19, è prevista per il prossimo dicembre.

Al fianco di Luca Marinelli, scelto per interpretare il celebre ladro creato da Angela Giussani, l’attrice catanese vestirà i panni della sua storica partner, Eva Kant; i fan non stanno più nella pelle e l’attesa per vederla sul grande schermo nel ruolo dell’amata femme fatale è sempre più grande.