Vediamo insieme che cosa sta succedendo alla bellissima e bravissima procuratrice sportiva Wanda Nara, in questi ultimi giorni.

Lei è una donna molto apprezzata ed amata dal pubblico che la segue sempre con grandissimo interesse, stiamo parlando di Wanda Nara.

Ma negli ultimi giorni è comparso un messaggio davvero particolare sul suo profilo social di Instagram, seguito da moltissimo gossip, vediamo meglio insieme tutti i dettagli

La voce sta lasciando tutti senza parole, perchè sembra veramente che Wanda Nara e Mauro Icardi non sono più una coppia.

Wanda e Mauro: fine di un’amore?

La nota conduttrice e procuratrice calcistica ha pubblicato infatti nelle sue Instagram stories un messaggio davvero particolare.

Le parole usate infatti sono state:

“Hai rovinato un’altra famiglia per una pu…”

E non è tutto, perchè dal suo profilo sono scomparse tutte le immagini che la vedevano in felice compagnia di Mauro Icardi, in aggiunta, per i sempre ben informati ha anche smesso di seguire il profilo social del giocatore del Paris Saint-Germain.

Ma nella lista delle persone che seguiva Wanda non è più presente anche una donna, ovvero China Suarez, una cantante ed attrice, molto famosa su tik tok di 29 anni proveniente da Buenos Aires.

Stando al gossip, sarebbe proprio lei che nell’ultimo periodo ha avuto una relazione “clandestina” con il noto giocatore.

La donna, da poco ha terminato la sua relazione con il compagno ed attore cileno, Benjamin Vicuna, dal quale ha avuto due figli, Magnolia e Amancio, ma era già mamma anche di Rufina avuta con un’altro attore argentino, Nicola Cabré, Rufina.

Sempre in base al gossip che proviene dal sud America, sembra che Wanda ha mandato un messaggio ad una cara amica, indicando che la sua relazione con Mauro era terminata.

La coppia si era unita in matrimonio nel 2014 dopo la fine della sua relazione con un’altro calciatore, ovvero Maxi Lopez.

Da Icardi, Wanda è diventata madre di: Francesca ed Isabella, mentre dalla precedente relazione erano sono nati Valentino, Benedicto e Costantino.

Per il momento non c’è stata nessuna risposta da parte di Mauro Icardi alle parole di Wanda ed al gossip che sta impazzando in queste ore sulla presunta fine della loro relazione.

Sul profilo di lui è anche presente, per il momento, una fotografia insieme a Wanda, all’ultima Fashion Week di Parigi.