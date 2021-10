Ospite a Verissimo, Dodi Battaglia ha confidato il suo stato d’animo relativo alla scomparsa prematura della moglie Paola.

Era il 2010 quando a Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia, venne diagnosticato il tumore al cervello. Da allora, iniziò per la donna una pesante e difficile battaglia contro questo terribile male. Il musicista dei Pooh decise di far avvicinare la moglie alla fede e, per questo motivo, nel 2013 Paola iniziò un cammino spirituale, affine prevalentemente alla Madonna di Medjugorie.

La lotta è stata vissuta in modo particolarmente intenso da entrambi i coniugi, i quali si sono sempre fatti forza a vicenda. Purtroppo però, anche i più grandi guerrieri non sempre riescono a vincere tutte le battaglie che la vita ci pone. E’ questo il caso di Paola Toeschi, scomparsa prematuramente circa un mese fa, per un male che si è rivelato invincibile.

Dodi Battaglia parla della moglie Paola

E’ successo il 6 settembre 2021 e da allora Dodi Battaglia non aveva più parlato della moglie al pubblico a casa. E’ stato lo stesso musicista dei Pooh a comunicare la scomparsa prematura della moglie: Paola Toeschi è venuta a mancare a soli 51 anni a causa di un terribile tumore al cervello. “Questo è un dolore che non va via, anche fisicamente. Gli ultimi mesi sono stati devastanti. Ho vissuto abbracciato a lei, le parlavo tutto il giorno” – un racconto straziante che ha commosso notevolmente anche la conduttrice Silvia Toffanin.

Paola Toeschi ha lottato fino all’ultimo, ma non è riuscita a vincere la battaglia contro questo male incurabile: “L’ho conosciuta con il sorriso e se n’è andata con il sorriso” – ha raccontato commosso Dodi Battaglia – “Nonostante la malattia non ha mai cambiato il suo atteggiamento nei confronti della vita, non ha mai avuto un moto d’ira o perso la fede”.

La dolce Paola non ha lasciato solo il marito, ma anche la figlia avuta con Dodi Battaglia Sofia. Il musicista infatti, ha dichiarato di aver annullato tutti gli impegni lavorativi del prossimo anno per stare vicino alla piccola, dandole in questo modo tutto il supporto possibile.