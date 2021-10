Carolina Stramare da impazzire fa diventare la partita di Calcio Bollente: l’ex-Miss Italia giornalista da urlo per tutti i tifosi.

Diletta Leotta è avvisata: una nuova giovanissima conduttrice sportiva è pronta a minare il suo ruolo da regina indiscussa del Calcio italiano. Carolina Stramare è infatti pronta a prendersi la tv dedicata allo sport, con competenza e una bellezza al di là di ogni limite.

Genovese classe ’99, la 22enne ha vinto solamente due anni fa l’80esima edizione di Miss Italia ed oltre ad essere una richiestissima modella, è anche testimonial e volto principale di Helbiz, nuova piattaforma digitale che trasmette le partite della Serie B di Calcio.

Con tutta la sua sensualità, rende ora l’incontro di Calcio della nostra Serie B bollente: i tifosi allo stadio la guardano estasiati, la conduttrice è completamente da urlo.

Carolina Stramare, la partita di Calcio con lei si fa bollente: il nuovo scatto

Dopo diverse esperienze da modella e il trionfo a Miss Italia, la 22enne poteva sbarcare nel mondo dello spettacolo già con un importante reality come L’Isola dei Famosi, da cui però si ritira ancor prima di partire per l’isola.

Seguitissima sui social, la Stramare è stata scelta per rappresentare a tutti gli effetti la nuova Serie B BTK trasmessa in streaming (proprio come la Serie A su DAZN) sulla piattaforma Helbiz.

Anche Diletta partì dalla Serie B, per poi diventare non soltanto più amata di Ilaria D’Amico ma, da volto di DAZN, una delle vip più amate e chiacchierate del momento.

Chissà se Carolina riuscirà ad insediare la conduttrice siciliana, e magari un giorno affiancarla per le partire di Serie A; nel frattempo, lei (che tra l’altro è una tifosa juventina) s’impegna al massimo per rendere onore alle partite di Serie B, che fa improvvisamente diventare bollenti.

Il nuovo scatto pubblicato sui social la vede sorridente, tutta vestita di beige, seduta su una delle panchine dello stadio “Mario Rigamonti” di Brescia; il clima gradevole di questo ottobre italiano le permette di sfoggiare, sotto la giacca aperta, una canottiera scollata che dà ampio spazio al suo generoso décollété.

Mora, con gli occhi verdi e un fisico statuario di quasi 180 cm, Carolina ha incantato tutti non soltanto allo stadio, ma anche in streaming; con lei, tutta la Serie B (quest’anno più competitiva che mai, tanto che in molti la chiamano “A2” proprio per la qualità delle squadre) ha un sapore più gradevole, e allo spettacolo e al divertimento aggiunge una carica di bellezza e sensualità non indifferente.

Gli spettatori hanno avuto l’occasione, grazie a Mediaset, di vedere Carolina anhce come co-conduttrice di Scherzi a parte, storico programma di Canale 5 condotto per quest’anno da Enrico Papi; la Stramare è veramente in rampa di lancio, e tutti non vedono l’ora di vederla finalmente spiccare il volo.