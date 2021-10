Ognuno di noi ha una dote nascosta. Quale sarà la tua? Scoprilo con questo rapito test – scegli il Mandala che ti piace di più.

Si dice che ognuno nella vita sia bravo in qualcosa, ogni essere umano infatti, possiede una sua personalissima dote nascosta e quella stessa dote rappresenta il nostro superpotere più potente ed efficace. Ebbene, se ancora non sei consapevole di quale sia la tua profonda peculiarità, puoi servirti di questo rapito test. Osserva l’immagine, scegli il Mandala che più ti piace e quest’ultimo di rivelerà la tua forza nascosta.

Scegli il Mandala – Scopri il tuo superpotere

Ecco il significato di ogni singolo Mandala: se hai scelto il Mandala arancione, vuol dire che il tuo superpotere è il coraggio. Anche se non lo dai a vedere, affronti sempre le sfide della vita con un incredibile forza, non ti fermi di fronte a niente e – anche quando qualcosa ti fa paura – non ti fai sconfiggere e sopraffare dalle tue debolezze.

Il Mandala verde rappresenta l’intuito: hai un dono incredibilmente utile ed importante, molte persone infatti ti considerano un punto di riferimento, in quanto hai la capacità di analizzare razionalmente le situazioni e di prevedere i risvolti di queste ultime. Inoltre, proprio per la tua dote, sei uno/a dei pochi che ha scoperto subito quale sia la strada giusta da seguire.

Il Mandala blu rappresenta la capacità di mediare: non ami prendere posizioni forti o andare contro le opinioni altrui, anzi cerchi sempre di trovare dei compromessi e di rasserenare gli animi durante le situazioni di contrasto o litigio.

Il Mandala azzurro rappresenta invece la fantasia: la tua mente è ricca di musica e colori, che si sposano in un arcobaleno di immaginazione. Proprio per le tue capacità creative, dovresti svolgere attività che alimentino la tua peculiarità. Chissà, magari diventerai un/a grande scrittore, oppure una pittrice!

Il Mandala rosa è riferito all’organizzazione: ami fare un piano della giornata e riesci sempre a portare a termine il tuo lavoro in modo perfetto. Il tempo per te è particolarmente prezioso ed intendi sfruttarlo al meglio.

Infine, il Mandala verde chiaro rappresenta l’empatia: nessuno capisce il prossimo meglio di te, non solo ascolti chi ti sta intorno, ma senti nel profondo le sue stesse sensazioni e questa peculiarità di permettere di comprendere veramente l’animo delle persone che ti circondano.