Elisa Isoardi incanta il suo pubblico con uno spacco della gonna che finisce proprio lì; la conduttrice piemontese sempre sensuale.

Dopo la love story col politico Matteo Salvini, Elisa ha fatto parlare di sé esclusivamente per le sue partecipazioni a programmi televisivi. Oltre ad aver raccolto (di nuovo) l’eredità di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco, Elisa si è messa alla prova sia come naufraga a L’Isola dei Famosi (esperienza durata poco per via di un infortunio) sia come ballerina a Ballando con le stelle.

Al programma di Milly Carlucci ha dato spettacolo con balli sensuali insieme al suo partner, Raimondo Todaro, con cui sembrava potesse nascere una storia d’amore. Alla fine, oltre ad un flirt non c’è stato nulla, ma la Isoardi ha comunque ritrovato l’amore.

Bellissima come non mai, la conduttrice continua a mostrarsi sui social con outfit da capogiro, che non fanno altro che enfatizzare il suo corpo statutario da modella quale è stata.

Elisa Isoardi, lo spacco della gonna finisce proprio lì: il nuovo scatto sensuale della conduttrice

Prima di iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo, la Isoardi ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, vincendo il titolo di Miss Fragola e partecipando a Miss Muretto; in qualità di Miss Valle D’Aosta ha partecipato, nel 2000, a Miss Italia, vincendo la fascia di Miss Cinema.

A distanza di anni, la 38enne di Cuneo ci ha dato più volte dimostrazione di avere ancora un corpo mozzafiato, slanciato dai suoi 178 cm; una vera e propria dea dagli occhi verdi che, in qualsiasi scatto, fa sempre sognare.

La nuova foto postata su Instagram ci mostra Elisa ad un elegante evento nella Capitale; ritratta durante la serata, si mostra coi capelli sciolti e mossi, una giacca lunga, una camicia bianca scollata e una gonna bianconera con un profondo spacco, che arrivando quasi fino al ventre lascia intravedere le lunghe gambe della conduttrice.

“Per quanto sia stato lungo e affilato il giorno sempre tenera è la notte” scrive Elisa nella didascalia, citando ovviamente uno dei capolavori di Francis Scott Fitzgerald; non è la prima volta che la conduttrice usa citazioni letterarie, così come non è la prima volta che, mostrandosi incantevole, fa girare la testa a tutti i suoi fan.

Leggi anche –> Laura Chiatti: dalla maglietta fuoriesce tutto, dettaglio intimo in vista

Quanto alla sua vita sentimentale, la Isoardi è stata recentemente paparazzata ad Ostia in compagnia di Alessandro Di Paolo, imprenditore figlio di Roberto Di Paolo, presidente dell’Ostiamare, squadra di Calcio che milita in Serie D.

Leggi anche –> Una vita: Bellita viene bocciata dalla critica, la sua incredibile reazione

I due sono stati colti in tribuna a godersi una partita della squadra e a scambiarsi teneri baci; a quanto pare quindi, si è riaccesa la fiamma tra i due, che si erano frequentati proprio dopo la rottura della conduttrice con Salvini.