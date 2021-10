Test Psicologico: scegli una valigia tra quelle nell’immagine e scopri il viaggio che ti cambierà la vita. Tu quale hai scelto?

Da diverso tempo stanno spopolando sul web i test psicologici, oggi ve ne proponiamo uno diverso dal solito.

State programmando un viaggio? o avete intenzione di partire a breve? sicuramente avrai già scelto la destinazione, ma sei sicuro di aver optato per la meta giusta? ecco questo test di consente di scoprire il viaggio che ti cambierà la vita.

Il gioco è molto semplice, guarda l’immagine qui sopra e scegli una delle tre valigie, dopo aver deciso la tua preferita leggi il tuo profilo corrispondete.

Tu quale hai scelto?

Scegli una delle tre valigie e scopri il viaggio che cambierà la vita

La maggior parte delle volt, ,quando stiamo per programma un viaggio, optiamo per mete conosciute o già viste, questo perché non vogliamo deludere le nostre aspettative. Eppure i viaggi più belli sono sempre quelli che non avremmo mai pensato di fare.

Con questo test puoi scoprire il viaggio che ti cambierà la vita, cosa stai aspettando? scegli la valigia e leggi il profilo corrispondente.

Se hai scelto la valigia numero uno il tuo viaggio ideale è sicuramente in Cambogia, un paese ricco di bellezza, dove la modernità e l’antichità si incontrano. Non ti resta che preparare la valigia per visitare gli antichi templi di Angkor immersi in un’atmosfera quasi surreale. Poi prendi il taxi e vai a trascorrere una giornata nella capitale di Phnom Penh. Dopo aver visto la città è arrivato il momento di immergersi nella natura, quindi non ti resta che visitare il lago Tonlé Sap e la selvaggia provincia del Mondulkiri.

Se invece hai scelto la valigia numero due necessiti di un viaggio in Tanzania, ami sicuramente stare nella natura incontaminata. Potrai visitare le riserve naturali e vedere tutti i bellissimi animali. I più gettonati sono il Parco Nazionale del Serengeti, il Parco Nazionale del Tarangire e ancora il Parco Nazionale di Arusha, dominato dal famoso Kilimangiaro.

Hai scelto la terza valigia? il viaggio che ti cambierà la vita sarà in Norvegia, ti aspettano i fiordi norvegesi, da visitare ce ne sono moltissimi, più di mille. Non puoi non andare a vedere i il fiordo Sognefjord, è il più lungo del paese con i suoi 204 Km, mentre Nærøyfjord è il più selvaggio. Poi devi assolutamente vedere Geirangerfjord, patrimonio dell’Umanità Unesco, ha una bellezza mozzafiato. Tornerai cambiato.

