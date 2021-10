Laura Chiatti: dalla maglietta fuoriesce tutto, dettaglio intimo in vista

Laura Chiatti si scatta un selfie bollente e dalla maglietta troppo scollata fuoriesce qualcosa di intimo; l’attrice alza la temperatura.

Eleganza, sensualità, fisico mozzafiato e bellezza angelica: oltre che con la sua bravura, così Laura Chiatti ha conquistato il suo pubblico, che da anni ormai rimane incantato ad ogni sua mossa.

Umbra classe ’82, Laura è un’attrice e modella, nonostante abbia iniziato la carriera come cantante, partecipando anche a Karaoke nel ’94 (con la conduzione di Fiorello). Sebbene abbia sempre coltivato la sua passione, col concorso di Miss Teenager vinto nel ’96 la sua carriera prende una svolta ed entra nel mondo della recitazione.

Prima con Un posto al sole, poi con altre fiction come Carabinieri e Incantesimo, la Chiatti si prende la scena costruendosi una carriera ricca di successi. Seguitissima sui social, oggi, nel pieno della sua maturità, si mostra più sensuale che mai.

Laura Chiatti, la maglietta è troppo scollata: fuoriesce qualcosa di intimo e lo scatto è bollente

La svolta per la carriera di Laura arriva forse con Ho voglia di te, film tratto dal romanzo di successo di Federico Moccia dove recita come protagonista al fianco di Riccardo Scamarcio.

A distanza di quattordici dal film, la Chiatti non soltanto è maturata come attrice, ma anche come donna; il risultato? Una bellezza ancor più sorprendente, che si accende letteralmente nel nuovo selfie social.

L’attrice ha infatti postato sul suo profilo uno scatto che la ritrae seduta sul pavimento di casa, inondata da una luce che sembra attratta dai suoi biondissimi capelli.

Struccata e meravigliosa, Laura sembra indossare solamente una canottiera nera che, scollatissima, lascia libero il suo décollété di fare capolino al centro della foto. Tantissimi i like al post, così come i commenti estasiati e d’affetto, compreso quello della sua amica Michela Quattrociocche.

Non ci meraviglia vedere tutta la bellezza della Chiatti, che è sotto gli occhi di tutti da anni, ma questa nuova foto alza sicuramente la temperatura e ci ricorda di tutta la sensualità dell’attrice.

Leggi anche –> Amici 22: Anna Pettinelli inclemente, fuori anche Flaza? Scopriamolo

Oltre ad aver avuto un successo incredibile a livello lavorativo, Laura si è realizzata anche a livello sentimentale. Dopo le relazioni (e convivenze) con Silvio Muccino, Davide Arca e Davide Lamma, l’attrice ha trovavo stabilità tra le braccia del collega Marco Bocci, con cui è sposata dal 2014: i due hanno due figli, Enea e Pablo, nati nel 2015 e nel 2016.

Leggi anche –> Elisabetta Canalis: dalla maglietta spicca il dettaglio intimo super bollente

Quanto alla recitazione, l’abbiamo di recente vista protagonista in Addio al nubilato, pellicola realizzata per Amazon Prime Video; nel film interpreta la protagonista Linda, sposa che a sorpresa non si presenta al suo addio al nubilato.