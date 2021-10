La Casa di Carta 5, il nuovo trailer svela che fine farà il Professore; grande attesa per gli episodi finali della serie – VIDEO.

Dopo la fine de Il Trono di Spade, è diventata la serie Netflix spagnola il fenomeno mediatico del mondo del piccolo schermo; ideata da Álex Pina, La Casa di Carta ha appassionati milioni e milioni di spettatori in tantissimi diversi paesi.

Disponibile sul catalogo del servizio streaming pioniere, dopo l’acquisto dei diritti da Antenna 3, le vicende ruotano intorno all’ ambiziosa rapina alla Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a Madrid; scopo del gruppo di rapinatori quello di far stampare migliaia di milioni di banconote e scappare con il bottino.

Episodio dopo episodio, le trame si sono evolute ed hanno tenuto col fiato sospeso proprio tutti; la quinta stagione sarà l’ultima per la serie, e i nuovi episodi del volume 2 saranno decisivi per scoprire il destino di alcuni personaggi.

La Casa di Carta 5, la fine del Professore nel nuovo trailer

I primi episodi della prima parte della quinta stagione sono ormai arrivati da diverse settimane su Netflix, e l’attesa per questo volume 2 è spasmodica; finalmente, a partire dal 3 dicembre, le trame giungeranno ad una conclusione.

Il Volume 2 della quinta stagione sarà composto da cinque episodi dalla durata di circa 50/55 minuti ciascuno; nel complesso quindi, la stagione sarà composta da un totale di 10 episodi.

Largo spazio, nei nuovi episodi, a flashback dedicati alla caratterizzazione dei vari personaggi; come emerge dalle anticipazioni, ci sarà spazio per il ritorno in scena di Berlino, Tatiana e Rafael.

Nel frattempo però, in molti si chiedono che fine abbia fatto il Professore, che avevamo visto pienamente in pericolo nonostante Alicia Sierra (finalmente diventata mamma) gli stesse lasciando respiro.

Il nuovo trailer pubblicato da Netflix ci dà un assaggio di quello che sarà lo spirito del Professore in questi nuovi episodi; dato precedentemente per scomparso, sembra più agguerrito e combattivo che mai.

“Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò che cada nessun altro per questa rapina“ recita la voce narrante del promo, che non offre dettagli precisi ma fa capire come, ad essere catturata dall’esercito per prima, sarà Lisbona.

Leggi anche –> Ambra e Allegri: è finita con un tradimento, e lei è tornata da Renga? Ecco la verità

La narrazione, come conferma altro materiale promozionale, riprenderà esattamente da dove si era interrotta, ovvero con la disperazione di Rio ancora sconvolto dalla morte di Tokyo; il giovane stava cercando di creare un varco nel disperato tentativo di salvare la compagna, ma il gesto non ha dato i suoi frutti.

Leggi anche –> Amici 22: Anna Pettinelli inclemente, fuori anche Flaza? Scopriamolo

Nel cast vedremo ancora protagonisti Alvaro Morte, Itziar Ituño, Esther Acebo, Miguel Herran , Jaime Lorente, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Rodrigo de la Serna, Belén Cuesta Najwa Nimri, Fernando Cayo; dovremmo rivedere anche Pedro Alonso, Patrick Criado, Miguel Angel Silvestre e José Manuel Seda.