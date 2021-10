Quale dei 3 cappelli ti piace maggiormente? Vediamo insieme qualcosa che non conosci sulla tua personalità con questo gioco!

Come hai avuto modo di vedere ci sono ben 3 cappelli che puoi scegliere per scoprire qual’è la tua vera personalità.

LEGGI ANCHE —> Detto fatto: nuovo cambio d’orario per il programma, ecco la verità

Tra il sombrero, il cappello da cowboy e quello di paglia, quale ti attira maggiormente? Scopriamo insieme che cosa vuol dire con questo semplice gioco.

Ecco la tua personalità

Se la tua scelta è caduto di primo impatto visivo direttamente sul sombrero, sei una persona che adora prendersi delle pause per concedersi un po’ di sano e meritato relax.

Non sei assolutamente una persona che ama la frenesia di questi tempi moderni e delle grandi città, ti piace prendere la vita come viene e non programmare in alcun modo il futuro.

Se invece hai preferito scegliere il cappello da cowboy, ovviamente sei una persona pronta sempre all’avventura.

Tu sei lo spirito libero fatto persona, e ti piace sempre metterti in gioco, non hai paura delle avversità che puoi incontrare e le esperienze che fanno scatenare la tua adrenalina ti piacciono da matti.

LEGGI ANCHE —> L’amica geniale 3: ecco quando va in onda e la trama

Se invece, tra i tre cappelli hai scelto d’istinto quello di paglia, sei una persona con una personalità sofisticata ed anche un po’ anticonformista.

Non ti piace apparire ma il tuo stile si nota a migliaia di chilometri, sei inconfondibile, super ricercato.

Un gioco facile e veloce, che è riuscito a scoprire la tua vera personalità? Nel nostro caso assolutamente si, ovviamente non prendiamo tutto come oro colato, è sempre un gioco semplice e divertente.

Sicuramente un modo divertente per passare un po’ di tempo e scoprire qualcosa in più che magari non conoscevamo su di noi.

E voi quale risultato avete avuto? Siete d’accordo con la risposta?