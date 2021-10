Alba Parietti parla per la prima volta del dramma vissuto sulla propria pelle, una brutta malattia nascosta per anni. Vediamo insieme le parole della showgirl.

Alba Parietti è diventata nota grazie al suo modo di fare televisione, la showgirl da sempre è apprezzata per il suo forte carattere e soprattutto per i suoi modi frizzanti di intervenire durante le ospitate in tv.

Conduttrice televisiva, opinionista e showgirl, in questi anni l’abbiamo vista sempre con il sorriso stampato in faccia e in ottima forma, infatti nonostante la donna sulla carta sia ormai ultra 60enne ha un corpo da fare invidia alle 20enni.

Alba si mostra sempre super curata nei minimi dettagli, sui social pubblica spesso scatti sexy e sensuali, ma la showgirl è anche molto apprezzata per la sua ironia e per la sua incredibile intelligenza.

La Parietti è anche molto seguita sui social, infatti il suo profilo Ig conta ben 460mila followers, nelle ultime ore ha attirato l’attenzione dei suoi fan per via di un post in cui ha rivelato di aver vissuto sulla sua pelle una terribile malattia.

Vediamo nel dettaglio le sue parole.

Alba Parietti, il dramma della malattia nascosta per anni

Alba tramite un post su Instagram ha rivelato di un terribile periodo della sua vita, la showgirl ha dovuto affrontare sulla propria pelle una patologia seria, le sue parole sono state “Ho avuto una neoplasia grave a 37 anni al collo dell’utero”, ha aggiunto poi “Sono stata operata d’urgenza grazie alla solerzia del mio ginecologo e Jessica che mi costrinse con dolcezza a sottopormi ad un’accurata prevenzione“.

Si tratta di una brutta malattia con cui molte donne sono costrette a misurarsi, tanto più pericolosa per il suo essere subdola.

La confessione della Parietti è arrivata in concomitanza con la terribile notizia della malattia di un’altra donna del mondo dello spettacolo, Emma Marrone, Alba ha voluto sostenere la cantante in un periodo così difficile per la sua salute.

Per fortuna oggi Alba sta bene e si è ripresa alla grande, le sue parole sono state “Ho risolto senza grandi traumi”.