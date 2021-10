Questo test ti permette di scoprire cosa ti blocca in questo momento. Hai per caso qualche paura o qualche difficoltà ultimamente? Scegli una porta e scoprirai la risposta. Tu quale hai visto per prima?

Nell’ultimo periodo i test sulla personalità stanno spopolando sul web. Di questi tipi ne esistono davvero moltissimi, quello che vi proponiamo oggi è diverso dal solito perché vi permette di scoprire cosa vi sta bloccando in questo momento.

La porta è un oggetto simbolico infatti rappresenta il passaggio da un mondo all’altro, dalla realtà all’ignoto. Oltrepassarla ci permette di accedere a un nuovo mondo e soprattutto ad una nuova conoscenza di noi stessi.

Il test è molto semplice ed intuitivo, basta scegliere una tra le quattro porte qui sopra per scoprire la risposta. Voi quale avete scelto? vediamo il risultato.

Test sulla personalità: quale porta hai scelto? ecco cosa ti blocca

Nel test proposto oggi ti chiediamo di scegliere una delle porte che hai visto nell’immagine, dopo di che non ti resta che leggere il profilo corrispondente alla tua porta e scoprirai così cosa ti sta bloccando in questo momento.

Se hai scelto la porta rosa in questo momento ti senti bloccato dalla paura di fallire. Purtroppo pensi di non riuscire a raggiungere gli obbiettivi importanti nella tua vita, probabilmente pensi di non essere all’altezza delle aspettative ma ti sbagli di grosso, basta prendere un po di coraggio e andare oltre la tua zona di comfort. Cosa stai aspettando? è necessario farlo.

Se invece hai scelto la porta verde ti senti bloccato dalla tua routine. Non vedi l’ora di intraprendere nuove avventure per scoprire cosa c’è di nuovo oltre le tue abitudini. Basta prendere un po di coraggio e andare oltre la tua routine quotidiana, esci, divertiti e conosci nuove persone. Basta cambiare dei piccoli dettagli per scoprire cosa ti riserva il futuro.

Se hai scelto la porta azzurra ti senti bloccato dalla tua estrema sensibilità. Il problema principale è che hai paura di essere ferito dalle persone che ami e per questo motivo preferisci non affrontare determinate situazioni. Cerchi di evitare i confronti, niente di più sbagliato, agisci. La tua sensibilità è un dono e dovresti imparare ad apprezzarla.

Se per ultima hai scelto beige ti senti bloccato dal giudizio altrui. Quasi sempre ti fai condizionare nelle scelte e per te le opinioni delle persone che ti sono vicine sono molto importanti, a tal punto da rinunciare au tuoi desideri pur di non scontrarti con loro. Qulache volta prova a seguire il tuo istinto, che non è mai sbagliato.