Ed ecco un modo veloce per scoprire degli aspetti della tua personalità, ti basterà pensare a quale cibo preferisci tra quelli elencati.

Uva, zucca e melograno – avresti mai detto che la semplice scelta di uno di questi frutti ha la capacità di mettere in luce aspetti della tua personalità? In genere, sottovalutiamo l’importanza simbolica di ciò che inseriamo nel nostro organismo; spesso si sente la frase ‘siamo quello che mangiamo‘ e possiamo dirci assolutamente d’accordo con questa affermazione.

C’è chi predilige cibi più forti, chi è particolarmente goloso, chi segue un regime salutista, chi è vegano, chi è vegetariano, chi odia i cibi molto conditi, chi preferisce un frutto piuttosto che un altro. Ebbene, la scelta e l’analisi di ciò che preferisci mangiare, può dire moltissimo della persona che sei. Prova quindi a fare questo test, scegli uno dei frutti autunnali precedentemente riportati. Vediamo se ti ritrovi nella descrizione a cui esso viene associato!

LEGGI ANCHE —> Test personalità: l’immagine che vedi per prima rivela la verità

Scegli il frutto ed esso ti dirà chi sei!

Ormai l’autunno è ufficialmente arrivato: i colori e il tepore estivo lasciano spazio all’atmosfera autunnale. Intorno a noi, i paesaggi si colorano di arancione, rosso e marrone, le foglie iniziano a cadere per preparare la natura all’arrivo dell’inverno. Tipici di questa stagione sono frutti come l’uva, il melograno e l’iconica zucca. Scegli uno di questi frutti e scopriamo qualche aspetto nascosto della tua personalità.

Partiamo con il melograno – ricco di vitamine ed antiossidanti – è assolutamente indicato per depurare l’organismo. Nonostante abbia un ottimo effetto sul nostro corpo, sono poche le persone che ne fanno largo consumo: per questo motivo, se hai scelto questo frutto, sei una persona particolarmente avventurosa, che ha continuamente bisogno di nuovi stimoli. Sei irrequieto/a, ti annoi facilmente e possiedi una mente costantemente attiva.

LEGGI ANCHE —> Test: scopri quanto sei felice in pochissimi minuti

L’uva, anch’essa ricca di antiossidanti, rappresenta uno dei più efficaci metodi naturali per l’eliminazione delle scorie e il contrasto nel processo di invecchiamento. Se hai scelto questo frutto, sei una persona estremamente positiva, solare ed allegra. Hai la capacità di scorgere il buono su ogni cosa ed hai un forte impulso per la vita. Trasmetti inoltre serenità ed ottimismo a chi ti sta intorno.

Infine, se hai scelto la zucca, sei una persona particolarmente forte, non ti scoraggi di fronte ai cambiamenti, anzi sei sempre pronto ad esplorare nuove vedute ed osservare il mondo da molteplici angolazioni. La zucca infatti, non solo è il simbolo dell’autunno, ma svolge anche diverse funzioni, in quanto contiene moltissime vitamine diverse: dalla vitamina A alla E, ma anche la vitamina C.