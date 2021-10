Sono anni ormai che l’iconica cantante – Mina – ha abbandonato le scene. Ecco qual è il vero motivo della drastica decisione.

La nota cantante Mina rimarrà per sempre una delle artiste più importanti del panorama musicale italiano. Classe 1949, iniziò la sua carriera giovanissima per puro caso: venne scoperta durante una sua esibizione alla Bussola, locale da lei frequentato a Forte dei Marmi. Da quel momento, Mina conquistò un successo dopo l’altro, arrivando anche oltre oceano: le sue canzoni sono conosciute in Turchia, Spagna e addirittura in Giappone.

Iconiche sono ormai le sue più grandi interpretazioni: da Mi sei scoppiato dentro al cuore, a Telefonando, Amore unico amore, Tintarella di luna, Il cielo in una stanza e tante, tante altre. Oltre alla fama raggiunta per il suo incredibile talento, Mina cadde spesso nella gogna mediatica, diventando oggetto di gossip per le sue turbolente relazioni amorose.

La cantante ha due figli, avuti da due diverse relazioni: il primogenito Massimiliano Pani – dall’amore con Corrado Pani e la secondogenita Benedetta Mazzini (la quale porta il cognome della madre) avuta da Virgilio Crocco. La vicenda causò scalpore soprattutto perché, al momento della sua nascita, Mina e Virgilio avevano già divorziato ufficialmente.

E dopo anni di successi, di prime pagine su giornali e settimanali, di standing ovation in tutto il mondo, all’improvviso Mina decise che era venuto il momento di ritirarsi e abbandonò il mondo dello spettacolo per sempre. Ecco quali sono le reali motivazioni che la spinsero verso tale decisione.

Mina – Ecco perché ha deciso di sparire dal mondo dello spettacolo

L’ultima esibizione di Mina risale al 23 agosto del 1978, occasione in cui la cantante salutò il suo pubblico in un concerto alla Bussola, dove tutto era iniziato. L’artista all’epoca era ancora molto giovane e molti dei suoi fan avrebbero sperato in un suo ritorno sulle scene. Sono passati ormai 40 anni daL suo addio e finalmente ci è giunta una spiegazione chiara su quanto è accaduto.

Inizialmente, l’abbandono di Mina, venne associato al suo aumento improvviso di peso, il quale le aveva causato una insicurezza durante le sue performance. Inoltre, la cantante odiava la continua attenzione di paparazzi invadenti che non le consentivano di vivere la sua quotidianità. In realtà, il vero motivo ha una radice molto più grave.

Proprio nel 1978, anno a cui risale la sua ultima esibizione, Mina si ammalò di broncopolmonite. La malattia la costrinse ad una lunga convalescenza che indebolì notevolmente i suoi polmoni, a causa di ciò, la sua estensione vocale rimase compromessa. Inoltre, proprio a causa del periodo di riposo, Mina rimase lontana dal palcoscenico per molto tempo e la serenità che provò in quel periodo le fece capire che era venuto il momento di ritirarsi.

Sembra quindi, che la decisione di Mina sia in un certo senso opera del destino, un fato che l’ha messa di fronte ad una condizione di vita che poi si è scoperta essere quella più adatta alla cantante. Nonostante si sia ritirata prematuramente, rimarrà sempre una delle artiste più talentuose del panorama musicale italiano.