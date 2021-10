Fabrizio Frizzi, Stefania Orlando torna a parlare del compianto conduttore: la cantante e conduttrice rivela un dettaglio particolare.

Fabrizio Frizzi è uno di quei volti del mondo dello spettacolo che difficilmente verranno mai dimenticati; sempre gentile e competente, ironico e cordiale, sono stati tantissimi, vip e non, che hanno pianto la sua morte avvenuta ormai tre anni fa.

A strappare via il conduttore dalla moglie, dalla figlia e da tutti i suoi spettatori un ictus avuto durante il suo programma dell’epoca. A nulla valse il ricovero d’urgenza al Sant’Andrea di Roma per emorragia celebrale; Frizzi non riuscì a superare la crisi e la mattina del giorno seguente è stato certificato il decesso.

Molti dei suoi amici intimi sapevano già della malattia, e che purtroppo sarebbe stata letale; ma come confessato da Magalli, sono rimasti tutti sconvolti dalla velocità con cui ha consumato il conduttore. Ancora oggi però, molti suoi colleghi lo ricordano con affetto e, tra questi, c’è anche Stefania Orlando.

Fabrizio Frizzi, il retroscena sul conduttore svelato da Stefania Orlando

Sono state diverse le volte in cui l’Orlando ha collaborato con Frizzi, sino a partire dagli esordi della conduttrice; giovanissima, Stefania ha infatti partecipato come valletta (insieme ad Adriana Volpe) a Scommettiamo che…?, condotto proprio da Fabrizio insieme a Milly Carlucci.

Le loro strade si sono poi incrociate nel 2003, quando insieme conducono la prima edizione di Piazza Grande; Stefania è dunque cresciuta insieme a Fabrizio, e ne custodisce un ricordo affettuoso.

Ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, la conduttrice ha ora svelato un retroscena curioso sul conduttore, che sicuramente strapperà ancora una volta un sorriso d’affetto.

A quanto racconta l’Orlando, da adolescente andò a seguire una puntata di Tandem insieme alla sua classe del Liceo, e pensò bene di invitare il conduttore alla sua festa dei 18 anni; allora 25enne, Fabrizio decise di andare col suo amico, il segretario della scuola che frequentava Stefania, portandole dei bellissimi fiori.

Sin da quel gesto Stefania capì che persona speciale fosse Fabrizio, ed ebbe poi la fortuna di incrociarlo proprio all’inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo. “Al di là della sua professionalità, umanamente mi ha lasciato moltissimo. Era una persona attenta a tutti, ti chiedeva tutti i giorni come stai. Sembra una stupidaggine ma non lo è” rivela commossa la conduttrice.

Col ricordo di Fabrizio sempre nel cuore, Stefania ha dato una svolta incredibile alla sua carriera in questi ultimi anni; superati i cinquant’anni, è sempre bellissima e sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza.

La partecipazione al Grande Fratello Vip l’ha rilanciata anche come cantante; i suoi due singoli lanciati negli scorsi mesi hanno avuto un grandissimo successo ed ora, sempre restando in ambito musicale, partecipa proprio come concorrente a Tale e quale show, mentre si gode la sua bellissima storia d’amore col marito Simone.