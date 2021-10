La famosa conduttrice ed ex concorrente dell’ Isola dei famosi ha postato una foto in Instagram che ha mandato in visibilio i fan.

Elisa Isoardi, bellezza nostrana, sembra stare vivendo un periodo di tranquillità lontano dai riflettori per dedicarsi a se stessa. Dopo la love story con il leader del carroccio, Matteo Salvini, aveva conosciuto Alessandro di Paolo, un facoltoso produttore discografico con il quale era stata paparazzata insieme sul litorale di Anzio.

La relazione è iniziata dopo un lungo corteggiamento da parte di lui, fatto di mazzi di rose e incontri romantici ed è durata due anni, dopo di che ognuno a deciso di prendere la propria strada. Sembra però che ultimamente ci sia stato un ritorno di fiamma, dato che sono stati avvistati nuovamente s scambiarsi pure qualche tenero bacio. Certo è che non sarà stato facile per Alessandro rinunciare a quella bellezza statuaria di Elisa e soprattutto al suo sguardo, fatto da quegli occhi verdi che ricordano quelli di un felino.

Il produttore, che tiene molto alla sua privacy, non è molto famoso nel mondo dei social: è presente in Instagram con appena quattro post e 263 follower, a differenza di Elisa che ne conta più di mezzo milione e proprio qui ha pubblicato una propria foto che ha infuocato il web.

Elisa Isoardi e lo scatto al mare di Ottobre.

Sicuramente insolito. Pochi hanno il coraggio di indossare un costume per andare al mare ad Ottobre inoltrato, eppure l’ impavida Elisa l’ ha fatto pubblicando una foto di lei mentre cammina sul lungomare in autunno inoltrato. In questa foto appare con i capelli bagnati e in costume intero nero che mette in risalto il suo fisico scultoreo e le sue gambe notoriamente “lunghe”.

Su Instagram la conduttrice è molto seguita: conta ben 620 mila follower a fronte di appena 1.148 seguiti. L’ ultimo scatto al mare poi ha conquistato molti commenti di apprezzamento e quasi 32 mila like. Sotto alla foto si leggono commenti come: “Fisico perfetto bella in tutto il tuo splendore.” E ancora: “Tu esci come venere, da un’ onda😍” e così via.

Nella foto sembra che Elisa abbia scelto il mare ad ottobre per fare un po’ di allenamento all’ aria aperta, pare proprio una corsetta per rigenerarsi nella natura e nella serenità, scelta che è stata apprezzata anche da numerosi utenti che la seguono sui social.