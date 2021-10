Wanda Nara ancora fantastica sui social questa volta diventa Wonder Woman, l’apprezzatissima supereroina DC Comics; “bombastica”.

Wanda ne ha trovata un’altra e come al suo solito lascia tutti senza parole; conscia pienamente di tutta la sua sensualità e della sua bellezza, non perde mai occasione per far girare la testa a tutti quanti.

Oltre al lavoro da procuratrice sportiva (iniziato proprio per assistere il marito Mauro Icardi, creando non pochi grattacapi alla dirigenza dell’Inter ai tempi della permanenza a Milano dell’attaccante) la Nara è anche una showgirl, una modella e una fashion influencer, con una sua propria linea di cosmetici.

E’ per quest’ultimo suo ultimo ambito lavorativo che ora l’argentina è diventata una ‘bombastica’ Wonder Woman, supereroina DC Comics di recente interpretata sul grande schermo dall’israeliana Gal Gadot.

Wanda Nara, col potere del fascino e dell’esplosività, diventa Wonder Woman

Seguita da oltre 8 milioni di follower su Instagram, Wanda si mostra continuamente alzando la temperatura e lasciando tutti senza parole, che sia in bikini (mettendo a fuoco le sue forme), in tenuta elegante pronta per qualche sfilata oppure in abbigliamento sportivo pronta ad un bollente allenamento.

Questa volta però, l’argentina inverte il trend e, a sorpresa, diventa Wonder Woman; personaggio creato nel ’41 dallo psicologo William Moulton Marston e dal disegnatore Harry G. Peters, la principessa Diana delle Amazzoni con origini divine.

E’ proprio al personaggio, tornato alla ribalta di recente coi film a tema diretti da Patty Jenkins e con Gal Gadot come protagonista, che Wanda ha deciso di dedicare la sua nuova linea di trucchi.

Per sponsorizzarla, l’argentina si è mostrata in ‘cosplay’ vestita da eroina, focalizzando lo scatto sì sul viso truccato, ma lasciando intravedere anche un corpetto rosso scollato e dei bracciali, tipici del costume di Wonder Woman.

Sfoggiando la sua linea di trucci, Wanda mostra ancora una volta l’esplosività delle sue forme, risultando una Wonder Woman sicuramente più chiara nelle tonalità (coi capelli biondi e gli occhi verdi) ma non di certo meno ‘divina’.

Leggi anche –> Amici: Anbeta la ricordate? Eccolo oggi bellissima e super innamorata

Lo scatto ha totalizzato tantissimi like, così come sono impazziti i fan nei commenti; Wonder Woman è stata di diritto inserita nella classifica delle 100 eroine più sexy dei fumetti e la showgirl, in quanto a sensualità, può degnamente rappresentarla.

Leggi anche –> Michael Schumacher: la moglie rivela le sue ultime parole prima dell’incidente

Per alcuni poteri, come la superforza, o accessori speciali, come il Lazo della Verità, non potrà fare nulla, ma Wanda ha ormai da tantissimi anni la capacità di ammaliare tutti quanti con un semplice sguardo; ‘bombastica’, in tutti i sensi.