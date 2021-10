Ognuno di noi possiede dei gusti personalissimi. Persino il caffè viene gustato in una miriade di modi differenti. E tu? Come bevi il caffè?

Il caffè rappresenta una vera e propria droga per la maggior parte degli individui su questo pianeta. Ci sono persone che cominciano ad assumerlo fin da piccoli: è ottimo in ogni forma, che sia puro o con il latte, con o senza schiuma, freddo o caldo, rimane sempre una delle bevande più apprezzate a livello globale, soprattutto da noi italiani.

Inoltre, avrai sicuramente notato che ognuno di noi ama gustare il caffè in modo diverso: non solo esistono una miriade di marche e aromi differenti, ma anche proprio il tipo di bevanda a base di caffè cambia in base ai nostri bisogni. Eppure, avresti mai immaginato che, proprio dal modo in cui bevi il caffè, si possono intuire aspetti della tua personalità? Ebbene, scopriamoli insieme.

Test della personalità – come bevi il caffè?

Veniamo quindi al dunque: in base al modo in cui preferisci gustare il caffè, scopriremo alcuni tuoi lati caratteriali. Se per esempio ti piace bere il caffè espresso, allora significa che sei decisamente un ‘purista’, sei una persona particolarmente diretta, schietta e sincera. A volte sei un po’ lunatico e non reagisci benissimo ai cambiamenti. Se, al contrario, sei più goloso e ti piace quindi gustare il caffè macchiato con il latte o con un po’ di panna, significa che sei una persona molto generosa, attenta alle attenzioni e ai bisogni degli altri. Sei un vero e proprio libro aperto e molti trovano conforto in te. Tuttavia, questo amore negli altri a volte sfocia nella poca attenzione per te stesso.

Se ti piace bere il caffè freddo, allora hai una personalità molto particolare: ti piace sperimentare (a volte anche troppo), sei audace ed istintivo. Purtroppo però, a volte risulti un po’ infantile. Se ami il caffè decaffeinato (o macchiato con latte di soia) sei una persona che aspira alla perfezione: dotata di grande sensibilità, ma hai eccessivo bisogno di controllo. In genere infatti, chi richiede questo tipo di caffè, tende ad essere un vero e proprio ‘salutista’, non sempre capace di godersi la vita. Infine, se ami gustare il caffè istantaneo, significa che sei una persona molto calma ed equilibrata che tende a prendere la vita come viene. Non ami quindi pianificare le tue giornate, ma vai avanti con la filosofia del ‘carpe diem’.