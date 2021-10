Ti capita mai di illuderti di essere felice? Per rispondere a questo quesito, ci arriva in aiuto la psicologia delle immagini. Prova il test.

Si dice che la felicità sia uno stato mentale, eppure – proprio come ci insegna la psicologia – a volte il nostro inconscio ci fa dei brutti scherzi: capita spesso che la nostra percezione del mondo circostante non rispecchi quella che è la realtà. All’origine del pensiero umano esistono infiniti ragionamenti, i quali vengono influenzati da una miriade di agenti esterni ed interni. La scelta di vedere uno psicologo infatti, spesso deriva alla consapevolezza di aver perso il controllo su quelli che sono i nostri processi mentali.

Il cervello umano, in una situazione di stress, è capace di farci credere qualsiasi cosa. Spesso, presi dalla routine e dalla frenesia, ci illudiamo quindi di essere felici, ma se ci fermiamo a pensare, ci rendiamo conto che c’è qualcosa che non ci torna. Il motivo è che, un essere umano può confondere la rassegnazione, la serenità apparente, la staticità per felicità.

Il ragionamento che ti poniamo quindi è il seguente: se qualcuno ti pone la fatidica domanda ‘sei felice?‘ e tu tentenni nella risposta, automaticamente il risultato del quesito risulterà negativo. La felicità è uno stato mentale evidente, profondo, reale e chi è davvero felice non ha bisogno di pensarci, lo è e basta. Tuttavia, se nutri ancora qualche dubbio, il test che stiamo per proporti ti aiuterà a fare chiarezza.

Test psicologico: scegli la chiave ed essa ti dirà se sei davvero felice

Se nutri qualche dubbio circa il tuo reale stato emotivo attuale, la psicologia delle immagini diventa un ottimi strumento per analizzare rapidamente il tuo inconscio. Abbiamo accennato prima un discorso sulla felicità, poniamo quindi a te questo quesito: sei davvero felice? Se nutri qualche dubbio in merito, prova a fare questo test: osserva l’immagine precedentemente riportata e scegli la chiave che più ti attira, essa ti aiuterà a fare chiarezza.

Se hai scelto la prima chiave, vuol dire che conosci benissimo questo tipo di sentimento; sai come si fa ad essere felici, tuttavia c’è qualcosa nel tuo inconscio che ti blocca. In sostanza, quando la vita ti propone un modo per raggiungere questo agognato stato mentale, tu non riesci a cogliere l’attimo. Questo blocco può derivare da eventuali problemi di autostima che – inconsciamente – ti fanno pensare di non meritare di essere felice.

Se hai scelto la seconda chiave (quella centrale), questo significa che hai raggiunto una consapevolezza importante, ossia che la felicità sia uno stato interiore e che quindi ha poco a che fare con ciò che ti circonda. Tuttavia, questa consapevolezza rappresenta per te un’arma a doppio taglio: chi ha scelto questa chiave, potrebbe essere fondamentalmente molto diffidente e convinto che niente e nessuno potrà renderlo felice. Proprio perché sai che la felicità nasce dalla tua interiorità, non reagire passivamente agli stimoli esterni, ma cerca di lavorare su te stesso!

Infine, se la tua preferenza è ricaduta sull’ultima chiave, il problema della tua mancata felicità deriva dal fatto che sei eccessivamente condizionabile. In sostanza, non sai stare da solo e – soprattutto – non sai ottenere questo stato mentale con le tue sole forze. Per essere felice hai bisogno di continue attenzioni, necessiti la presenza delle altre persone, richiedi continuamente amore e conferme. Dipendendo in questo modo dagli altri, non sarai mai felice! Perché non provi tu stesso a darti l’amore che necessiti? Ricorda: la felicità è uno stato mentale che deriva in primis dalla tua interiorità e, una volta ottenuta davvero, non avrai più bisogno di nessuno.