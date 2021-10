Il nuovo test della personalità in base alle cassette: scegliete la vostra e scoprite tutte le informazioni associate!

Delle volte pensiamo di conoscerci, ma ecco che succede un evento o ci capita una situazione che ci fa scoprire lati nascosti della nostra personalità che non pensavamo di avere.

Questa volta, in ‘aiuto’ (o comunque offrendo una giocosa riflessione) le audiocassette, che dopo essere state sostituite dai CD (a loro volta ormai praticamente rimpiazzati dalla musica in streaming) stanno tornando di moda.

Osservate attentamente l’immagine che vi abbiamo proposto, scegliete la vostra cassetta e scoprite continuando a leggere la canzone associata a quella che avete scelto!

Test della personalità, scegliete una delle cassette e scoprite la canzone che vi rispecchia

Dai diversi colori e dal diverso impatto grafico, le cassette dell’immagine contengono simbolicamente in loro diversi iconici brani appartenenti al patrimonio della musica mondiale. Pronti a scoprirle tutte?

Prima cassetta

Se a rubarvi l’occhio è stata la prima audiocassetta dell’immagine, allora la tua canzone di riferimento è “Heroes” di David Bowie. Lanciato nel ’77, il brano ha un forte tono autobiografico e parla di amore, di nuove possibilità, e di tutto il potenziale che abbiamo; Bowie, dopo un periodo difficile, ha messo tutta la sofferenza e la sua speranza in questa canzone.

Lo stesso artista David definì il brano come il grido disperato di uno degli ultimi romantici, in un pianeta che stanno piano piano distruggendo.

Seconda cassetta

Se la vostra scelta è invece ricaduta sulla seconda cassetta, la vostra colonna sonora è “I Want to Break Free” dei Queen, canzone uscita nel 1984. Nel brano, il gruppo parla della fine, vista come una liberazione, da una relazione ‘tossica’, e che celebra la libertà a tutto tondo.

Nel corso del tempo, la canzone è diventato un vero e proprio inno alla libertà e all’emancipazione, al di là dell’ambito strettamente sentimentale.

Terza cassetta

Avete scelto la terza cassetta? In questo caso, la vostra canzone è “Born to Be Wild” degli Steppenwolf, un brano del ’68 molto caro ai biker. La canzone è amata dagli spiriti liberi per eccellenza, per coloro che amano le avventure e mettersi in gioco senza mai indugiare. Insomma, per tutti quelli che sono “nati per essere selvaggi”.

Quarta cassetta

L’ultima possibilità rimasta è che, tra tutte, abbiate invece scelto la quarta cassetta. In questo caso, la vostra canzone è un capolavoro assoluto come “Imagine” di John Lennon.

Uscito nel ’71, questo brano è un autentico inno alla speranza, alla fratellanza, che ci invita a immaginare e soprattutto ad agire per realizzare un mondo diverso e migliore, dove ci sia la pace e le ingiustizie non trovino più posto.