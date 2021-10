Sabrina Salerno: “Ormai non smetto più….” La foto toglie il fiato

La bella showgirl, Sabrina Salerno ha pubblicato una foto che toglie il fiato: “Ormai non smetto più di ballare”

Sempre amatissima, Sabrina Salerno è eterna e non smette di far parlare di sé. La meravigliosa showgirl ha conquistato tante generazioni, che sono letteralmente impazziti grazie alla sua bellezza e ai suoi successi musicali.

Attivissima sui social, la bella Sabrina ha pubblicato una foto da togliere il fiato, come sempre accade quando condivide un contenuto sulla sua pagina Instagram. La showgirl sembra sempre giovanissima e riesce ad infiammare il web.

Sabrina Salerno, ecco la foto che ha pubblicato: “Ormai non smetto più di ballare”

Con più di 1 milione di followers su Instagram, Sabrina Salerno è ancora una delle protagoniste dello spettacolo italiano e non solo. La ballerina è showgirl ha un fisico mozzafiato e spesso regala grandi gioie ai suoi fan pubblicando contenuti ad altissima tensione.

L’eterna Salerno ha un profilo Instagram molto seguito e partecipato e ad ogni sua foto o video pubblicato viene inondata di complimenti e apprezzamenti. Non sembra, infatti, che la showgirl abbia 50 anni e dimostra da sempre un’eterna giovinezza.

Nella sua ultima foto pubblicata su Instagram, la meravigliosa showgirl ligure si è messa in mostra mentre indossa uno splendido kimono nero con ricami viola e con una scollatura da urlo. Lo sguardo, come sempre, è sensuale e in uno spazio di pochi centimetri si intravede un intimo di pizzo molto sexy.

Nella didascalia della foto, Sabrina Salerno scrive: “Ormai non smetto più di ballare”, chiaro riferimento al talent show Ballando con le stelle, dove la bella Sabrina sarà una degli ospiti più acclamati e attesi.

Il talent condotto da Milly Carlucci, infatti, avrà nel cast una ballerina incredibilmente bella e amatissima dagli italiani. In tanti non vedono l’ora di vedere la bella Sabrina indossare i panni della ballerina su Rai 1. Appuntamento quindi al 16 ottobre!