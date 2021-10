Gf Vip, Jo Squillo dà spettacolo all’interno della casa di cinecittà: la cantante si arrabbia per il budget della spesa e, per protesta, si denuda.

Tra amori, litigi, confessioni e drammi e legami sempre più stretti, anche questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini insieme alla ‘coppia che scoppia’ di opinioniste Sonia Bruganelli-Adriana Volpe, sta intrattenendo milioni di telespettatori Mediaset.

Per quest’anno, tra gli inquilini c’è anche un personaggio d’eccezione: Jo Squillo, al secolo Giovanna Coletti, uno dei volti simbolo della dance pop e poi dell’italo disco a cavallo fra gli anni ’70 e gli anni ’80, insieme ad altre cantanti come Sabrina Salerno.

Mai banale, sempre presente nel campo dell’attivismo, Jo ha portato tutta la sua verve all’interno della casa ed ora, per protesta sul budget per la spesa, ha deciso di denudarsi.

Gf Vip, Jo Squillo furiosa per la spesa si denuda per protesta in diretta

Convivere con persone ‘estranee’ forzatamente (seppur magari conosciute e incontrate) è un’ardua sfida per tutti e, per forza di cose, la convivenza può sfociare in liti furibonde, a cui la casa in tutti questi anni ci ha già abituato.

Questa volta, a far litigare i coinquilini è stata l’organizzazione per questa nuova spesa settimanale, dopo che la produzione ha deciso di ridurre il budget a disposizione da 420 euro a 300 euro.

In particolare, la cantautrice ha avuto un duro scontro con l’ex-corteggiatrice di Uomini e Donne, e ora influencer, Soleil Sorge; nello specifico, la Squillo voleva introdurre nella lista della spesa il latte di mandorla con cui poter fare colazione, essendo lei vegana.

Alla proposta però la Sorge si è impuntata, trovando il supporto di Aldo Montano, che ha inoltre affermato come prima tutti questi tipi di latte vegetale non esistevano e si beveva il consueto latte vaccino, se si voleva usufruire dell’alimento.

Alla reazione dei due, la cantautrice si è allontanata furiosa dicendo di togliere pure dalla lista il latte di mandorla, e che per colazione poteva a questo punto bere anche acqua e limone; in preda ad un attacco di nervi, quasi alle lacrime, la Squillo si è diretta in camera da letto e senza pensarci si è tolta completamente tutti i vestiti davanti alle telecamere, senza che la regia potesse avere il tempo per cambiare inquadratura.

Da anni la gieffina si è dichiarata vegana, uno stile di vita non abbracciato da altri inquilini della casa, come nei primi tempi aveva sottolineato Katia Ricciarelli (che tra l’altro aveva già ‘previsto’ discussioni sull’argomento).