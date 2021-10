Sai quanto guadagnano gli attori di Forum? I protagonisti dello show sono spesso attori e vengono pagati. Ecco qual è il loro compenso

Uno dei programmi più famosi e “presenti” all’interno dei palinsesti della televisione italiana è sicuramente Forum. Il programma è incentrato su alcuni casi giudiziari dove sono presenti gli imputati che, davanti al giudice, si accusano a vicenda.

In poche occasioni si tratta di casi reali, ma la stragrande maggioranza delle vicende sono casi inventati di sana pianta e gli imputati non sono nient’altro che attori. Ma sapete quanto guadagnano gli attori di Forum? Ecco svelata la cifra.

Ecco quanto guadagnano gli attori di forum

Da sempre, infatti, esista la diatriba sul fatto che gli imputati di Forum siano o meno attori. Il dubbio è stato risolto tempo fa e oggi si può certamente dire che i protagonisti del programma trasmesso su Rete 4 e presentato da Barbara Palombelli sono semplicemente attori e le cause inventate.

Svelato il mistero, in tanti si sono dunque chiesti quanto guadagnano gli attori di Forum. Ovviamente, per loro è previsto un cachet per l’interpretazione. Infatti, anche i processi fanno parte di una “commedia” e gli attori vengono pagati.

In molti, dunque, si aspetterebbero cifre esorbitanti riguardo il compenso degli attori di Forum, ma in realtà non è così. Gli attori del programma di Rete 4 non prendono infatti uno stipendio fisso, ma un semplice gettone di presenza.

Alla fine di ogni puntata, infatti, gli attori ricevono come compenso un gettone presenza, il classico strumento di pagamento che viene utilizzato per ricompensare gli ospiti di un programma televisivo. Questo perché gli attori che si prestano ad interpretare gli imputati al “tribunale” di Forum non sono attori professionisti.

A svelare la cifra del gettone di partecipazione al programma è stato un ex attore che ha rilasciato un’intervista anonima. L’ex finto imputato del programma ha infatti dichiarato che, grazie a numerose sue partecipazioni al programma, è riuscito a guadagnare circa cinquecento euro a puntata, a questi si sono aggiunti alcuni rimborsi spesa per vitto e alloggio.