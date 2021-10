Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara, fa chiedere a tutti i fan se il top ci sia davvero; la nuvoa immagine è da impazzire.

Le sorelle Ferragni non finiscono mai di incantare il loro pubblico; tutte e tre seguitissime sui social, Francesca, Chiara e Valentina Ferragni formano un trio da far girare la testa chiunque.

Più piccola delle tre sorelle Ferragni, Valentina è una seguitissima fashion blogger e influencer; pur non raggiungendo i numeri di Chiara (inibitabile al momento da chiunque nel nostro paese), Valentina ha 4 milioni di follower su Instagram ed è la fondatrice dello studio col suo nome che produce accessori, in larga parte orecchini.

Impegnata anche lei nel mondo della moda, è come Chiara e Francesca biondissima dai profondi occhi azzurri; lineamenti e tratti delicati che hanno conquistato tutta Italia e che ora incantano in un nuovo scatto.

Valentina Ferragni, il top c’è? La nuova foto fa girare la testa a tutti

Come succede spesso, anche questa volta la 28enne Valentina ha usato il suo profilo Instagram per mostrarsi in tutta la sua bellezza prontissima per una serata ad un noto locale milanese.

Girata di schiena e coi capelli liscissimi, Valentina indossa dei jeans aderenti che enfatizzano il suo lato B e, soprattutto, un top che oltre a lasciare scoperta tutta la schiena (mostrando il tatuaggio della Ferragni) sembra contenere a malapena il décollété dell’imprenditrice.

Quasi 150 mila i like alla foto, accompagnata dalla didascalia “Excuse me?”; a quanto pare Valentina sembra “chiedere permesso”, ma per entrare nei cuori dei suoi follower, ormai, non è più necessario.

Tra i tantissimi commenti estasiati anche quelli delle sorelle Chiara e Francesca; la più famosa delle Ferragni ha postato emoticon di cuori e smile con gli occhi a cuoricino, mentre Francesca (che di professione fa la Dentista) ha definito la sorellina “sexy bomb”, una bomba sexy.

Sentimentalmente, Valentina è ormai impegnata da diversi anni con Luca Vezil, di professione Digital Influencer e Social Media Strategist; i due sono ormai fidanzati da ben otto anni e non è escluso che possano convolare a nozze in breve tempo. La cerimonia sarebbe sicuramente da sogno e l’attenzione tutta sulle sorelle Ferragni, che tra l’altro assomigliano in maniera evidente alla mamma Marina.