Gratta e Vinci, come trovare quello vincente: tentate spesso la fortuna? Ecco come fare per aumentare le chance di vittoria.

Quante volte vi è capitato di sentirvi particolarmente ispirati e di fiondarvi di corsa al Bar Tabacchi più vicino per tentare la sorte? Oppure, vi sarà sicuramente capitato di fantasticare su come utilizzare le cifre incassate da una vincita astronomica.

Seppur rimane una pratica esclusivamente di “fortuna”, c’è un modo per poter indirizzare la buona sorte e avere più probabilità di vincere qualcosa, anche se magari non si tratta di cifre da capogiro.

Come fare? Basta semplicemente scegliere con cura il Gratta e Vinci da comprare; a dare alcune indicazioni, un indagine sulle varie tipologie dei tagliandi.

Gratta e Vinci, come trovare quello vincente e aumentare le probabilità di vittoria: le statistiche

Per prima cosa, molto dipende dalla tipologia di biglietto che si fa ad acquistare e da dove lo si acquista; se lo si compra online, le vincite più alte sfiorano l’80% (come riporta Giochi24) in modo tale da essere bilanciate e competitive coi giochi online, come ad esempio le slot.

Più che affidarsi a “trucchi” (come ad esempio cercare di vedere attraverso il biglietto) è bene poi affidarsi alla matematica e alla statistica. Alcuni consigliano di comprare i biglietti centrali, quelli compresi tra 1 e 30 e mai quelli con lo “0” o dal 31 in poi, mentre altri pongono l’attenzione sulla sigla (i migliori sarebbero i biglietti con sigle QQN e CNT, ma si resta sempre nel campo delle ipotesi).

Altri, invece, fanno caso ai dettagli e credono che i biglietti vincenti potrebbero presentare qualche errore grafico di stampa; in ogni caso, tutti questi “metodi” non trovano un riscontro verificato e sfruttano invece più il “sentimento” del singolo individuo.

Stando a quanto indicato sul sito dei Monopoli di Stato, a ogni biglietto è associata la probabilità di estrarne uno vincente; dunque viene qui in aiuto il calcolo delle probabilità e, scegliendone uno con la più alta percentuale, si può sperare di vincere qualcosa. Anche in questo caso però, a farla da padrone è la sorte.

Ma, tra le tipologie, quale gratta e vinci conviene comprare? Vedendo i maggio vincitori, allora i migliori sono 500 milioni super cash e il regno delle gemme (dal costo rispettivo di 10 e 20 euro) in cui è vincente un biglietto su tre.