Wanda Nara esce dalla macchina alla sua maniera con la giacca che esplode; lady Icardi ancora una volta da far svenire tutti quanti.

Tra le vip più chiacchierate c’è sicuramente lei: Wanda, la signora Icardi che tanti dirigenti sportivi ha fatto impazzire e tantissimi follower continua a far svenire con la sua sensualità.

Donna in carriera, procuratrice, showgirl televisiva e imprenditrice nell’ambito del settore del beauty (con una sua linea di cosmetici) Wanda non smette mai di incantare i suoi follower e, tra un allenamento bollente e viaggi di piacere o di lavoro, ha sempre tempo di mostrare tutta la sua bellezza.

Wanda Nara esce dalla macchina e la giacca esplode proprio lì

Qualsiasi cosa faccia Wanda non passa mai inosservata. Che si tratti di prendere il sole in bikini sfoggiando il suo corpo da urlo, oppure seguire il marito allo stadio, la Nara finisce sempre sotto i riflettori facendo pendere dalle sue labbra i suoi tantissimi seguaci.

Questa volta, nell’ambito di una campagna pubblicitaria realizzata per Louis Vuitton, nota azienda di lusso francese specializzata in accessori moda, lady Icardi si è fatta ritrarre con una lunga coda biondissima, occhiali da sole ed un elegante completo nero.

Mentre scende dalla macchina, la giacca esplode però proprio sul petto della showgirl, facendo intravedere il prosperoso décolléte da far girare la testa dell’argentina.

“Siamo pronti per la sfilata” scrive la Nara come didascalia al post, che nel giro di poche ore ha raccolto più di 260 mila like; tra i tantissimi commenti, come sempre, l’emoticon più gettonata è quella della fiamma, visto che quando si parla di Wanda si alza sempre la temperatura.

Che sia per lavoro o semplicemente per condividere col suo pubblico momenti di vita quotidiana, Wanda non smette mai di far impazzire tutti quanti, mostrandosi costantemente sempre splendida.

Chissà che, scatto dopo scatto su Instagram, il pubblico italiano non possa nuovamente vedere l’argentina protagonista in tv; d’altronde, in molti ricorderanno la sua presenza come co-conduttrice a Tiki Taka e l’esperienza da opinionista al Grande Fratello Vip.

Qualora dovesse tornare nel nostro paese, le offerte a Wanda non mancherebbero di sicuro; c’è da chiedersi se sarà lo stesso per Icardi, perché un suo ritorno in Serie A spalancherebbe le porte del nostro mondo dello spettacolo a sua moglie. Staremo a vedere…